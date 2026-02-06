নির্বাচনী ইশতেহার: নারী ও কাদিয়ানি সম্পর্কিত নীতি করবে খেলাফত মজলিস

নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ২২ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর পুরানা পল্টনের দারুল খিলাফাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয়।
পাঁচ অধ্যায়ের মোট ২২ দফা সংবলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঢাকা-১৩ আসন থেকে ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক ১৩ নম্বর দফা উল্লেখ করে জানান, ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ পরিবেশ থাকবে, হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা হবে। অসহায় নারীর জন্য সরকারি শেল্টার হোম, আইনগত সহায়তা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকবে। যৌতুক, নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ও দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা হবে। শিশু ও কিশোরদের জন্য খেলাধুলা, শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
সুষম উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের মৌলিক অধিকার; সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা; শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তা; স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বার্থভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি; সর্বজনীন, ঐক্যবদ্ধ ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা; কর্মসংস্থান ও তরুণদের জন্য আমাদের অঙ্গীকার; ধর্মীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় নীতি; কাদিয়ানি/আহমদিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কিত নীতি, আজমতে সাহাবা ও আকীদাগত নীতি; অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ; কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা; ধর্মীয় স্বাধীনতা, ওয়াক্ফ ও সামাজিক ন্যায়; কৃষক, শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ; নারী অধিকার ও শিশু সুরক্ষা; স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ; রেমিট্যান্স ও প্রবাসী বাংলাদেশি; চাঁদাবাজি ও দখলবাজি মুক্ত; ঘুষ, দুর্নীতি ও অপচয় রোধ; পেশিশক্তি ও টেন্ডারবাজি মুক্ত; গুম, খুন ও অপহরণ বন্ধে সেল গঠন; ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মালার দ্রুত বিচার নিশ্চিত; ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা।
জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর বলেন, আমরা একটা মানুষও চাঁদাবাজী করিনি, স্ট্যান্ড দখল করিনি। আওয়ামী লীগ দেশটাকে গোরস্থানে পরিণত করেছে। গত সাড়ে ১৫ বছরে ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে। জামায়াত সুযোগ পেলে সেই টাকা ফেরত এনে দেশের উন্নয়ন করবে। যারা নিজেরাই লুণ্ঠন, পাচারে জড়িত তারা ওই টাকা১৭ মিনিট আগে
আয়োজকেরা জানান, তিন দিন ধরে বিরামহীন জনসভার প্রস্তুতির কাজ চলেছে। দাঁড়িপাল্লার আদলে মঞ্চ নির্মাণ, সাউন্ড সিস্টেম, আলোকসজ্জাসহ আনুষঙ্গিক সব কাজ শেষ করা হয়েছে। পিরোজপুরের সাতটি উপজেলাসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।২৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দলীয় প্রতীক ‘নৌকা’ প্রথমবারের মতো কয়েক দশক পর তাঁর নিজ জেলা গোপালগঞ্জের নির্বাচনী মাঠেই অনুপস্থিত। একসময় যে প্রতীকটি এই এলাকার ভোটের চিত্র নির্ধারণ করত, এবার তার কোনো চিহ্নই নেই।৩৬ মিনিট আগে
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘বিএনপির অপর নাম গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের বিকল্প নাম বিএনপি। আমরা এ দেশকে কোথায় নিয়ে যাব, তার একটি রূপরেখা জনগণের কাছে বলেছি। দরিদ্রদের জন্য বলেছি, ফ্যামিলি কার্ড দেব। আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করব, এ দেশে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনব। অথচ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা ভোট করছেন, তাঁদের৪ ঘণ্টা আগে