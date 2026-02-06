Ajker Patrika
রাজনীতি

পিরোজপুরে নেমেই সাঈদীর কবর জিয়ারত করবেন জামায়াতের আমির

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০৫
পিরোজপুর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসভাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার বিকেলে তিনি জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। জনসভাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জহিরুল হক জানান, শফিকুর রহমান প্রথমে হেলিকপ্টারে পিরোজপুর জেলা স্টেডিয়ামে অবতরণ করবেন। এরপর তিনি প্রয়াত জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর কবর জিয়ারত করবেন। সেখান থেকে সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেবেন জামায়াতের আমির।

আয়োজকেরা জানান, তিন দিন ধরে বিরামহীন জনসভার প্রস্তুতির কাজ চলেছে। দাঁড়িপাল্লার আদলে মঞ্চ নির্মাণ, সাউন্ড সিস্টেম, আলোকসজ্জাসহ আনুষঙ্গিক সব কাজ শেষ করা হয়েছে। পিরোজপুরের সাতটি উপজেলাসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

আজ বিকেলে সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় ডা. শফিকুর রহমান পিরোজপুরের তিনটি নির্বাচনী আসনের ভোটারদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন বলে জানিয়েছেন পিরোজপুর-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মাসুদ সাঈদী।

জনসভায় আরও উপস্থিত থাকবেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র আল রাশেদ প্রধান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মাহমুদা আক্তার মিতু। এ ছাড়া পিরোজপুর-২ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী শামীম সাঈদী এবং পিরোজপুর-৩ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী শামীম হামিদীও জনসভায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

পিরোজপুর, নির্বাচন, বরিশাল, জামায়াতে ইসলামী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ভোটের খবর
