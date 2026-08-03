বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটে জনজীবন ও শিল্প খাত চরম বিপর্যয়ের মুখে: জামায়াতের নাজিবুর

বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটে জনজীবন ও শিল্প খাত চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের মুখপাত্র নাজিবুর রহমান। তিনি বলেছেন, দেশে তীব্র গ্যাস-সংকটের কারণে বাসাবাড়ি ও শিল্পকারখানা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। বিশেষ করে, পোশাকশিল্প উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা অব্যাহত থাকলে দেশের রপ্তানি খাত বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
আজ সোমবার গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন নাজিবুর রহমান। এ সময় তিনি আরও বলেন, দেশব্যাপী তীব্র লোডশেডিং চলমান থাকা সত্ত্বেও অনেক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ উদ্বেগজনক। প্রধানমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রী সংসদে চার মাস আগে মিটারভাড়া প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও এখনো তা আদায় করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রিপেইড মিটারে ‘ডিমান্ড চার্জ’-এর নামে অতিরিক্ত অর্থ কেটে নেওয়ার অভিযোগও ব্যাপকভাবে উঠেছে, যেটা ডিজিটাল চাঁদাবাজির নামান্তর, যা অবিলম্বে তদন্ত ও বন্ধ করা প্রয়োজন।
নাজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা সরকারের প্রতি অবিলম্বে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের বিদ্যমান সংকট নিরসন, অতিরিক্ত বিল ও অবৈধ চার্জের অভিযোগ তদন্ত এবং শিল্প ও সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।’ তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নতুন গ্যাসকূপ খননের কথা বললেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে দুই থেকে তিন বছর চলে যাবে কাজ শুরু করতে। আমরা চলমান গ্যাস-সংকটকে সামনে রেখে অবিলম্বে জরুরি জাতীয় গ্যাস নীতি প্রণয়ন করে জরুরি ভিত্তিতে গ্যাসকূপ খননের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানাই।’
গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, গ্যাস সংকট, বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে আগামীকাল বুধবার রাজধানীতে গণসমাবেশ করবে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট। একই সঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার দেশের সকল মহানগরী ও জেলায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি২৩ মিনিট আগে
সরকার এখন সংবিধান নিয়ে ব্যস্ত, দ্রব্যমূল্য, গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ সোমবার রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জে হামলায় জাতীয় ছাত্রশক্তির সংগঠক আলিফ চৌধুরীর এক চোখে গুরুতর আঘাতের প্রতিবাদে চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে মঞ্চে বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না; সংস্কার ও বিচার—দুটিই হবে।৩ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের কারণে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকলেও ৩ গুণের বেশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হচ্ছে। একে ‘রাষ্ট্রীয় চাঁদাবাজি’ হিসেবে আখ্যা দেন তাঁরা...৩ ঘণ্টা আগে