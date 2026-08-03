গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট ও দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদে ছাত্রশক্তির অভিনব প্রতিবাদ

দেশজুড়ে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হারিকেন, মাটির চুলা ও হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে অভিনব প্রতীকী বিক্ষোভ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
আজ সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ তদন্তের দাবি জানানো হয়।
এনসিপির ছাত্রসংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অভিযোগ করেন, জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের কারণে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকলেও ৩ গুণের বেশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হচ্ছে। একে ‘রাষ্ট্রীয় চাঁদাবাজি’ হিসেবে আখ্যা দেন তাঁরা।
জাতীয় ছাত্রশক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী বলেন, ‘বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কারণে দেশ আবারও ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের অবস্থায় ফিরে গেছে।...এখন শুধু খাম্বা আছে, কিন্তু ঘরে বিদ্যুৎ নেই। এর ওপর আবার ৩ গুণের বেশি ভুতুড়ে বিল আসছে।’
ছাত্রশক্তি ঢাবি শাখার সভাপতি আরও বলেন, পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে তিতাস গ্যাসসহ জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অধীন সব প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া ও কঠোর অবরোধের মতো কর্মসূচি দেওয়া হবে
হবিগঞ্জে হামলায় জাতীয় ছাত্রশক্তির সংগঠক আলিফ চৌধুরীর এক চোখে গুরুতর আঘাতের প্রতিবাদে চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে মঞ্চে বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না; সংস্কার ও বিচার—দুটিই হবে।৩৩ মিনিট আগে
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