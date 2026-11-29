দিনের ছবি (২৯ নভেম্বর, ২০২৬)
দুই দিনের বৃষ্টি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের পর ভালো ফলনের আশায় পেঁয়াজের চারায় স্প্রে করছেন কৃষক মো. হেলাল উদ্দিন। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
দুই দিনের বৃষ্টি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের পর ভালো ফলনের আশায় পেঁয়াজের চারায় স্প্রে করছেন কৃষক মো. হেলাল উদ্দিন। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
দুই দিনের বৃষ্টি ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের পর ভালো ফলনের আশায় পেঁয়াজের চারায় স্প্রে করছেন কৃষক মো. হেলাল উদ্দিন। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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