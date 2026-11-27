দিনের ছবি (২৭ নভেম্বর, ২০২৬)
ভোরের আলো ফুটতেই ফসলের মাঠে কাজে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কেউ কাটছেন আখ, আবার কেউ ঘরে তুলছেন পাকা আমন ধান। ফসল কাটার ব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠেছে মাঠ। ছবিটি আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি বিল থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের আলো ফুটতেই ফসলের মাঠে কাজে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কেউ কাটছেন আখ, আবার কেউ ঘরে তুলছেন পাকা আমন ধান। ফসল কাটার ব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠেছে মাঠ। ছবিটি আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি বিল থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের আলো ফুটতেই ফসলের মাঠে কাজে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কেউ কাটছেন আখ, আবার কেউ ঘরে তুলছেন পাকা আমন ধান। ফসল কাটার ব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠেছে মাঠ। ছবিটি আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি বিল থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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