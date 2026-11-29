দিনের ছবি (২৯ নভেম্বর, ২০২৬)
সকাল থেকেই মাঠে চলছে আমন ধান মাড়াইয়ের কাজ। মেশিনের সাহায্যে ধান মাড়াই করে শ্রমিকদের মাধ্যমে বস্তায় ভরছেন কৃষকেরা। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের মিয়াপুর গ্রামের একটি ধানখেত থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ।
সকাল থেকেই মাঠে চলছে আমন ধান মাড়াইয়ের কাজ। মেশিনের সাহায্যে ধান মাড়াই করে শ্রমিকদের মাধ্যমে বস্তায় ভরছেন কৃষকেরা। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের মিয়াপুর গ্রামের একটি ধানখেত থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ।
সকাল থেকেই মাঠে চলছে আমন ধান মাড়াইয়ের কাজ। মেশিনের সাহায্যে ধান মাড়াই করে শ্রমিকদের মাধ্যমে বস্তায় ভরছেন কৃষকেরা। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের মিয়াপুর গ্রামের একটি ধানখেত থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ।
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