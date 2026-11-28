দিনের ছবি (২৮ নভেম্বর, ২০২৬)
শীতের স্নিগ্ধ সকালে খেজুরগাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে নেওয়ার পরও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে মিষ্টি রস। আর সেই অমৃত রসের স্বাদ নিতে ভিড় জমিয়েছে কয়েকটি বুলবুলি পাখি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের একটি সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
শীতের স্নিগ্ধ সকালে খেজুরগাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে নেওয়ার পরও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে মিষ্টি রস। আর সেই অমৃত রসের স্বাদ নিতে ভিড় জমিয়েছে কয়েকটি বুলবুলি পাখি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের একটি সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
শীতের স্নিগ্ধ সকালে খেজুরগাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে নেওয়ার পরও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে মিষ্টি রস। আর সেই অমৃত রসের স্বাদ নিতে ভিড় জমিয়েছে কয়েকটি বুলবুলি পাখি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের একটি সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
শীতের স্নিগ্ধ সকালে খেজুরগাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে নেওয়ার পরও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে মিষ্টি রস। আর সেই অমৃত রসের স্বাদ নিতে ভিড় জমিয়েছে কয়েকটি বুলবুলি পাখি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের একটি সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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