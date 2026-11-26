প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ–২০২৬
শেরেবাংলা নগরে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ–২০২৬। এবারের মেলায় সবার নজর কেড়েছে এই লোমহীন স্ফিংক্স বিড়াল। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
মেলার একটি স্টলে প্রদর্শনীর জন্য রাখা দুটি ময়ূর। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
মেলায় বিভিন্ন পাখিও প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
দেখার পাশাপাশি পাখির সঙ্গে খুনসুটিতেও মেতেছেন অনেক দর্শনার্থী। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ–২০২৬। আজ সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় ৬৪টি স্টল ও ছয়টি প্যাভিলিয়ন রয়েছে।
বিষয়:ছবিদিনের ছবিপ্রাণিসম্পদ
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