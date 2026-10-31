Ajker Patrika
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দিনের ছবি (৩০ অক্টোবর, ২০২৬)

রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি জমিতে তৈরি করা পেঁপেবাগান। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর পেঁপে ধরেছে। কৃষকের পরিচর্যা ও শ্রমে বেড়ে ওঠা এসব পেঁপে এখন বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় হাটে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। আজ শনিবার সকালে তোলা। ছবি: মিলন

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