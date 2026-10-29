Ajker Patrika
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দিনের ছবি (২৯ অক্টোবর, ২০২৬)

একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
একই জমিতে আখ ও পেঁয়াজের চারা লাগিয়েছেন কৃষক। ভালো ফলনের আশায় দুই ফসলের পরিচর্যায় জমিতে বালাইনাশক স্প্রে করছেন তিনি। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের সুগার মিলসের জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

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