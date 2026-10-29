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অর্থনীতি

নভেম্বরে জ্বালানি তেলের দাম জানাল সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৩২
নভেম্বরে জ্বালানি তেলের দাম জানাল সরকার
ছবি: সংগৃহীত

নভেম্বর মাসেও ভোক্তাপর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে আগের নির্ধারিত দামেই বিক্রি হবে ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল ও কেরোসিন।

আজ বৃহস্পতিবার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে জারি করা এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পত্র অনুযায়ী, প্রতি লিটার ডিজেল ১৩৫ টাকা, অকটেন ১৬৫ টাকা, পেট্রোল ১৬০ টাকা এবং কেরোসিন ১৫৫ টাকায় বিক্রি হবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গত ২০ সেপ্টেম্বরের প্রজ্ঞাপনে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেলের এ দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) ২৬ অক্টোবরের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে নভেম্বর মাসের জন্যও ওই দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

জ্বালানিজ্বালানি তেলবিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
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