কর্মী নেবে ব্যাংক এশিয়া, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে ব্যাংক এশিয়া, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
ব্যাংক এশিয়া পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির স্ট্রাকচার্ড ফিন্যান্স বিভাগে ‘সিনিয়র অ্যানালিস্ট/অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এর মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: স্ট্রাকচার্ড ফিন্যান্স (আপ টু সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার)
পদের নাম: সিনিয়র অ্যানালিস্ট/অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসন, প্রকৌশল বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। এমবিএ অথবা ফিন্যান্সে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে বাড়তি সুবিধা হিসেবে গণ্য হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।