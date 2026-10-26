দিনের ছবি (২৬ অক্টোবর, ২০২৬)
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুরে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার পর জাল থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন জেলেরা। প্রায় এক হাজার হাত লম্বা ও ২০ হাত বহরের এ জালে বাগাড়, রুই, কাতলাসহ পদ্মার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুরে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার পর জাল থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন জেলেরা। প্রায় এক হাজার হাত লম্বা ও ২০ হাত বহরের এ জালে বাগাড়, রুই, কাতলাসহ পদ্মার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুরে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার পর জাল থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন জেলেরা। প্রায় এক হাজার হাত লম্বা ও ২০ হাত বহরের এ জালে বাগাড়, রুই, কাতলাসহ পদ্মার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুরে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার পর জাল থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন জেলেরা। প্রায় এক হাজার হাত লম্বা ও ২০ হাত বহরের এ জালে বাগাড়, রুই, কাতলাসহ পদ্মার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। ছবি: মিলন শেখ
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