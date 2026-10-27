দিনের ছবি (২৭ অক্টোবর, ২০২৬)
হাওরের মানুষের জীবন-সংগ্রামে নিত্যসঙ্গী দুর্ভোগ। বর্ষায় ব্রিজের দুই পাশের মাটি সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সড়ক। ফলে কৃষি উপকরণ গাড়িতে করে ব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে সেখান থেকে মাথায় করে অন্য পাশের জমিতে নিতে হচ্ছে কৃষকদের। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো কৃষক, ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ। কিশোরগঞ্জের মিঠামইনের গোপদীঘির শরীফপুর হাওরের সাদ্দের বাঁধ এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: হারুনূর রশিদ
হাওরের মানুষের জীবন-সংগ্রামে নিত্যসঙ্গী দুর্ভোগ। বর্ষায় ব্রিজের দুই পাশের মাটি সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সড়ক। ফলে কৃষি উপকরণ গাড়িতে করে ব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে সেখান থেকে মাথায় করে অন্য পাশের জমিতে নিতে হচ্ছে কৃষকদের। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো কৃষক, ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ। কিশোরগঞ্জের মিঠামইনের গোপদীঘির শরীফপুর হাওরের সাদ্দের বাঁধ এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: হারুনূর রশিদ