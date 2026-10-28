Ajker Patrika
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দিনের ছবি (২৮ অক্টোবর, ২০২৬)

নতুন ফসলের আশায় কাকডাকা ভোরে মাঠে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কোদাল হাতে জমি প্রস্তুত করার এই দৃশ্যটি পবা উপজেলার পারিনা ইউনিয়নের আশরাফের মোড় এলাকা থেকে ধারণ করা হয়েছে। ছবি: মিলন শেখ
নতুন ফসলের আশায় কাকডাকা ভোরে মাঠে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কোদাল হাতে জমি প্রস্তুত করার এই দৃশ্যটি পবা উপজেলার পারিনা ইউনিয়নের আশরাফের মোড় এলাকা থেকে ধারণ করা হয়েছে। ছবি: মিলন শেখ
নতুন ফসলের আশায় কাকডাকা ভোরে মাঠে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কোদাল হাতে জমি প্রস্তুত করার এই দৃশ্যটি পবা উপজেলার পারিনা ইউনিয়নের আশরাফের মোড় এলাকা থেকে ধারণ করা হয়েছে। ছবি: মিলন শেখ
নতুন ফসলের আশায় কাকডাকা ভোরে মাঠে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। কোদাল হাতে জমি প্রস্তুত করার এই দৃশ্যটি পবা উপজেলার পারিনা ইউনিয়নের আশরাফের মোড় এলাকা থেকে ধারণ করা হয়েছে। ছবি: মিলন শেখ

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