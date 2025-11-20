বিহার নির্বাচন: বিজেপির সাফল্য ও বিরোধীদের ব্যর্থতা

আব্দুর রহমান
ভারতীয় রাজনীতির পরীক্ষাগারখ্যাত বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) জোট ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ ভূমিধস জয় পেয়েছে। ২৪৩ আসনের মধ্যে ২০২টিতে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রেখেছে। বিপরীতে বিরোধী জোট রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাগাঠবন্ধন মাত্র ৩৫টি আসনে জয়লাভ করেছে।
এখানে একটি বিষয় খটকা লাগার মতো। নির্বাচন কমিশন বলছে, তেজস্বী যাদবের আরজেডি এনডিএ জোটের দুই দলের চেয়ে এককভাবে ভোট বেশি পেয়েছে। আরজেডি যেখানে ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, সেখানে বিজেপি ২০.০৭ শতাংশ এবং মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের জেডিইউ ১৯.২৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ, এই দুই দলের চেয়ে আরজেডি গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ করে ভোট বেশি পেয়েছে। ফলে, বিহারের এই নির্বাচন ভারতের জাতীয় রাজনীতি তো বটেই, উপমহাদেশের ভোটের রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে ভালো একটা উদাহরণ হতে পারে।
বিহার নির্বাচনে এনডিএ জোটের বিপুল জয়ের পেছনে আছে কৌশলগত ও সামাজিক কারণ। সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচন ভারতের রাজনীতির চেহারা পাল্টে দেবে। কারণ, এই নির্বাচনে শুধু ভোটের সংখ্যা নয়, ভোট গ্রহণ ও ভোটার সংগঠিত করার পদ্ধতিও এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।
এই নির্বাচনে বিজেপির জোট ‘ওয়ার রুম’ মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কেন্দ্রীয় ওয়ার রুমে প্রায় ৩০০ জন প্রযুক্তি ও নির্বাচনী কৌশলে বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল, আসন পর্যায়ের ওয়ার রুমগুলোর সঙ্গে সমন্বয়, তাঁদের পাঠানো রিপোর্ট বিশ্লেষণ এবং সেই অনুসারে কৌশল সাজানো।
এই ওয়ার রুম ছিল মূলত ব্যক্তিপর্যায়ে ভোটারকে লক্ষ্যবস্তু করে সংশ্লিষ্ট ডেটা ও অন্যান্য কৌশলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের এক হাইব্রিড ল্যাব, যেখানে রাজনীতিকে বলা যায়—সফটওয়্যারের মতো পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বুথের ভোটারদের ধর্ম, জাতি, পেশা, গত তিন নির্বাচনে ভোটদান প্রবণতা সূক্ষ্মভাবে ম্যাপিং করা হয়েছে। প্রতিটি আসনে আলাদা ‘বিহেভিয়ারাল ক্যাটাগরি’ বা কোন ভোটার কীভাবে আচরণ করেন, তার ডেটাবেইস বানানো হয়েছে। এই কৌশলের অংশ হিসেবে কোনো একজন ভোটারকে কীভাবে চাঙা করা যায়, কোথায় ক্ষোভ জমে আছে, কোথায় উন্নয়নের গল্প বেশি বিক্রি হয়—তার একটা লাইভ চার্ট সব সময়ই চলেছে ওয়ার রুমে।
ওয়ার রুমের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল রিয়েল-টাইম রেসপন্স। কোন এলাকায় জোট ভাঙার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কোথায় প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে, কোথায় কংগ্রেস বা আরজেডির প্রচার জোর পাচ্ছে—মিনিটে মিনিটে এগুলোর আপডেট নিয়ে পাল্টা কৌশল তৈরি করা হয়েছে। প্রার্থীদের গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্য থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মীদের ভোটারদের দ্বারে দ্বারে বলা কথা—সবই কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি করে পাঠানো হয়েছে।
বিজেপি-জেডিইউ জোটের জয়ের আরেকটি বড় কারণ রাজ্যের জনমিতিক গঠনের উপযুক্ত ব্যবহার ও জাতপাতভিত্তিক ভোটের সমন্বয়। এনডিএ জোট বিভিন্ন জাতিভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং জাতিভিত্তিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোকেও তারা নিজেদের পক্ষে টানতে পেরেছে। বিনিময়ে অবশ্য এসব গোষ্ঠীকে সামাজিক ও আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দিতে হয়েছে।
এই নির্বাচনে নারীর ভূমিকাকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। নির্বাচনের ঠিক আগে, নারীদের নগদ ১০ হাজার রুপি করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই অর্থ বিশ্বব্যাংকের দেওয়া অন্য উন্নয়ন প্রকল্প থেকে এনে নির্বাচনের আগে ভোটারদের টানতে ব্যয় করা হয়েছে। বিরোধী দল জন সুরাজ পার্টির অভিযোগ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার সরকারের আমলে বিশ্বব্যাংকের ১৪ হাজার কোটি রুপির ঋণ ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচন ‘ভিন্ন খাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার’ জন্য ব্যবহার করেছে। কেবল তা-ই নয়, নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগপর্যন্ত বিজেপি ও নিতীশ কুমারের জোট জনগণের ভোট কিনতে ৪০ হাজার কোটি রুপি ব্যয় করেছে।
তবে বিরোধীদের অভিযোগ থাকলেও বাস্তবে ভোটের মাঠে এই পরিকল্পনায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন নারীরা, যা ভোটসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্পষ্ট সাহায্য করেছে। পাশাপাশি, নারীদের জন্য নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপি জোট ‘লাখপতি দিদি’ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ছাড়া ‘উন্নয়ন’-সংক্রান্ত বিজেপির ব্যাপক প্রচারণাও নারী ভোটার টানতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া, নির্বাচিত হলে ১ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৫০ লাখ নতুন পাকা ঘর তৈরি, বিনা মূল্যে রেশনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বিজেপি জোট।
এর বাইরে, নারীদের ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা, ৭ এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটার রেলপথ আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা, পাটনা, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চার শহরে মেট্রো নেটওয়ার্ক স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জোট। এসব প্রতিশ্রুতি অনেকটা রূপকথার মতো লাগার কথা ভারতের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত রাজ্যের মানুষের কাছে।
বিজেপি-জেডিইউ জোটের চটকদার, কৌশলী প্রচারণার বিপরীতে বিরোধীদের দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট। আরজেডি-কংগ্রেস জোট ঐতিহ্যগত পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি ছাড়তে পারেনি এবং নতুন, গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মহাগাঠবন্ধন জোট এনডিএ জোটের উন্নয়নের চাহিদা ছড়ানো আগ্রাসী প্রচারণার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি।
নির্বাচনপ্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বিতর্কও বিহার নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন এই নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি সীমানা পুনর্নির্ধারণ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়েছে। এতে প্রায় ৬৫ লাখ ভোটার বাদ গেছে বলে জানা গেছে।
বিহার নির্বাচনে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকার ব্যাপক সংস্কার এনডিএর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা তৈরি করেছে। ৬৫ লাখের বেশি ভোটার ‘মৃত’, ‘স্থানান্তরিত’ বা ‘ডুপ্লিকেট’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বিরোধী দলের ঐতিহ্যবাহী ভোটার সংখ্যা কমেছে। বিরোধীদের অভিযোগ—বিজেপি সরকারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এই কারসাজি করেছে। আবার এই ৬৫ লাখ ভোটার বাদ পড়ায় মূল তালিকায় দরিদ্র, সংখ্যালঘু ভোটার অন্তর্ভুক্তি কম হয়েছে, যার প্রভাব এনডিএ জোটের পক্ষে গেছে।
অন্যদিকে, মুসলিম অধ্যুষিত সীমাঞ্চলের ভোটারের জনমিতিক গঠন এবং গোষ্ঠীগত কাঠামো বিজেপি-জোটের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক ছিল। পশ্চিম সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলার ভোটার চিত্রে এনডিএ জোট তাদের প্রভাব বাড়াতে পেরেছিল। বিশেষ করে, এই অঞ্চলে মুসলিমদের ‘বাংলাদেশি রাক্ষস’ বলার মাধ্যমে অপরিকরণ করে বিজেপি এই অঞ্চলের হিন্দু ভোটারদের প্রায় সবাইকে নিজের পক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। বিপরীতে মুসলিম-ভোটারদের ওপর কংগ্রেস-জোটের নির্ভরতা এবার তাদের কৌশলগত দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এটি স্পষ্ট যে বিজেপি জোট বিরোধীদের তুলনায় কৌশলগত প্রস্তুতি, সংগঠন শক্তি, নির্বাচন কৌশলে অভিযোজন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার—সবদিকেই এগিয়ে ছিল। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের বার্তা উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরতাকে কেন্দ্র করে সাজিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক গঠন ও ভোটার ভিত্তি সুসংগঠিত করে তাঁরা নিজেদের পক্ষে টানতে পেরেছেন। বিরোধী জোট প্রয়োজনীয় কৌশলের সীমাবদ্ধতা, জোটের অভ্যন্তরীণ গঠনের সংকট ও ধারাবাহিকহীনতার মধ্যে আটকে পড়েছিল।
বিহারে এনডিএ জোটের এই জয় কেবল সংখ্যাগত নয়, এমন রাজনৈতিক এক মডেলের স্বীকৃতি—যেখানে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক প্রচারণা, তৃণমূল সংগঠনের সক্রিয়তা এবং নির্বাচনী কৌশল একসঙ্গে কাজ করে। বিহার নির্বাচনের এই ফলাফল নির্বাচন কৌশলের পুনর্বিবেচনার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যেখানে প্রযুক্তি এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির এক সমন্বিত কৌশল আরও বেশি প্রাধান্য পেতে থাকবে।
লেখক: সাংবাদিক
জাহীদ রেজা নূর
১৯৮৯ সালে আমরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলাম, তখন পৃথিবীর ইতিহাস এক বিশাল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছিল। অনেকেরই মনে পড়ে যাবে, মিখাইল গরবাচেভের পিরিস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের আহ্বানে পুরো সমাজতান্ত্রিক ব্লক আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। পুনর্গঠন এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহির প্রশ্নটি সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে বাইরের পৃথিবী বুঝে উঠতে পারেনি। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এত সব জঞ্জাল জমেছিল, যা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সাফ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছিল, কারণ সেই জঞ্জাল সৃষ্টির মূল দায়ভার ছিল তাদেরই। তারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সবখানে পার্টি-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তারা রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ ও সংস্কৃতি জগৎকে আত্মীকৃত করে ফেলেছিল। বিরুদ্ধমত সহ্য করা হতো না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ’ বইটি পড়লে সে সময়ের বাস্তবতা বোঝা সহজ হয়। তিনি সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোয় সমাজতন্ত্র পতনের নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। আমি শুধু ১৯৮৯ সালের কিছু ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করেছে।
১৯৮৯ সালের জুন মাসে পোল্যান্ডে আংশিকভাবে মুক্ত নির্বাচন হয়েছিল, কমিউনিস্টবিরোধী সলিডারিটি সরকার এসেছিল ক্ষমতায়। হাঙ্গেরি খুলে দিয়েছিল তাদের সীমান্ত, সে দেশে পতন ঘটেছিল কমিউনিস্ট শাসনের। সে বছর ৯ নভেম্বর ভেঙে পড়েছিল বার্লিন প্রাচীর। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দুই জার্মানির মিলনদৃশ্য দেখেছিল। চেকোস্লোভাকিয়ায় ঘটেছিল ভেলভেট রেভল্যুশন, শান্তিপূর্ণভাবেই পতন হয়েছিল কমিউনিস্ট শাসনের, আর এ ক্ষেত্রে রোমানিয়ার কথা তো আলাদা করে বলতেই হয়। চসেস্কুর পতন ও তাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্লক একেবারেই ভেঙে পড়ে। বাদ থাকল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে।
সে সময় কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাঙার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল মানুষ, সে কথা মনে করিয়ে দিতে চাই পরবর্তী বিষয়টিতে প্রবেশ করার উপলক্ষ হিসেবে।
মনে করিয়ে দিতে চাই, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল নেতা লেনিনের ভাস্কর্যও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছিল, ভূমিসাৎ করা হয়েছিল—সে দৃশ্যও দেখেছিল পৃথিবীর মানুষ।
২. ‘রোডস মাস্ট ফল’ আন্দোলনটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের ২৪ বছর পর। দক্ষিণ আফ্রিকার ‘ইউনিভার্সিটি অব কেপটাউন’-এ ২০১৫ সালের ৯ মার্চ শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। ছাত্রনেতা চুমা ম্যাকুয়ে (ইংরেজিতে Chumani Maxwele) সেসিল জন রোডসের মূর্তির ওপর মানববর্জ্য নিক্ষেপ করেছিলেন। এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
রোডস ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, যাঁকে আফ্রিকা দখলের মূল স্থপতি বলা হয়ে থাকে। আফ্রিকার সম্পদ দখল ও শোষণের প্রতীক হিসেবেই তাঁকে বিবেচনা করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনে করেন, রোডসের ভাস্কর্য এখানে থাকার অর্থ হচ্ছে, তা উপনিবেশবাদেরই জয়গান গাইবে। সুতরাং এই ভাস্কর্য সরিয়ে বি-উপনিবেশকরণের দিকে জোর দিতে হবে। ‘রোডস মাস্ট ফল’ হলো রোডসের ভাস্কর্য অপসারণ করার আন্দোলন। আন্দোলন শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাস্কর্যটি সরিয়ে নেয়। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে, যা অন্য এক আলোচনার বিষয়।
আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব ব্রিটেনে, কারণ এই আন্দোলনের আঁচ লেগেছিল ব্রিটেনেও। অক্সফোর্ডের ওরিয়েল কলেজের সামনে থাকা রোডসের ভাস্কর্য অপসারণ নিয়েও সোচ্চার হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ভাস্কর্য এখনো পুরোপুরি অপসারিত হয়নি যদিও, তবে পাঠ্যক্রমে বি-উপনিবেশকরণ প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্ব পায়। পুঁজিবাদ, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য, ভাষা, রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়-কাঠামোতে বৈষম্য নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পথ প্রশস্ত হয়।
৩. আরেকটি আন্দোলনের কথা বলে মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৩ সালে আফ্রিকান-আমেরিকান কিশোর ট্রেভন মার্টিনকে গুলি করে হত্যা করেছিল শ্বেতাঙ্গ জর্জ জিমারম্যান। কিন্তু আদালতের রায়ে তিনি বেকসুর খালাস পান। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বাক্য ঘুরতে থাকে, ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’।
তবে এ আন্দোলনটি বিস্ফোরিত হয়েছে ২০২০ সালের মে মাসে। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ডেরেক শভিন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু গেড়ে প্রায় ৯ মিনিট চেপে ধরে ছিলেন। ফ্লয়েডের শেষ কথা ছিল, ‘আই কান্ট ব্রিথ’ (আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না)। এই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। ৫০টি রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শহরে বিক্ষোভ হয়। ৬০টির বেশি দেশে প্রতিবাদ হয়। পুলিশের জবাবদিহি নিয়ে নতুন আইন করার দাবি ওঠে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বিশ্বের একটি বড় মানবাধিকার আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে এই ঘটনা।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, এ সময় কনফেডারেট ভাস্কর্যগুলো অপসারণের দাবি ওঠে। কনফেডারেট বলতে বোঝায় তাদের কথা, যারা দাসপ্রথা বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করেছিল।
তারই রেশ ধরে ব্রিটেনেও উঠেছিল কলস্টনের ভাস্কর্য অপসারণের দাবি। এডওয়ার্ড কলস্টন ব্রিটেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। দাতব্য কর্ম করেছেন অনেক। কিন্তু তাঁর একটি নেতিবাচক পরিচয় হলো, তিনি দাস-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার। ব্রিটেনের কুখ্যাত ট্রান্স-আটলান্টিক দাস-ব্যবসার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পৃক্ততা।
৪. এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙার কাজটি আসলে কীভাবে দেখে মানুষ? ব্রিটিশ সংবাদ ও মতামত ওয়েবসাইট ‘আনহার্ড’ মূলত রক্ষণশীল ও বামপন্থী উভয় দৃষ্টিভঙ্গির লেখাই প্রকাশ করে থাকে। সেখানে এই ভাস্কর্য ভাঙাভাঙির মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটি ভালো লেখা লিখেছেন জোয়েল ডে। লেখাটিতে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও ব্রিটেনে ভাস্কর্য ভাঙচুরের ব্যাপারে দুই বিপরীত মতবাদ নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে। তারই আলোকে কিছু কথা বলা যায়।
‘রোডস মাস্ট ফল’ আর ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের সরাসরি প্রভাব পড়েছিল ব্রিটেনজুড়ে। আর তাতে ছিল উপনিবেশবিরোধী ভাবনার স্ফুরণ। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের যে স্মৃতিস্তম্ভগুলো ছিল, সেই ব্যক্তিদের বিবেচনা করা হচ্ছিল বর্ণবাদের উসকানিদাতা হিসেবে। কলস্টনের ভাস্কর্য উচ্ছেদের পাশাপাশি রবার্ট দ্য ব্রুস থেকে রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভও পড়েছে ভাঙচুরের তালিকায়। ২০২০ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ ব্রিটনই এসব মূর্তি অপসারণের পক্ষে।
ব্রিটনরা কেন এ রকম করে ভাবছে, তা বোঝা শক্ত নয়। কেউই এমন ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে চান না, যিনি অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করে অর্থ উপার্জন করেছেন। তাই ব্রিটেনের তরুণেরা তাদের ঔপনিবেশিক অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ করছে বলে মনে হয়।
২০২০ সালে সরকারি জরিপে আরও দেখা যাচ্ছে, ১৬ থেকে ২৪ বছরের মাত্র ১৬ শতাংশ তরুণ ইতিহাস বিষয় নিয়ে আগ্রহী। আরেক জরিপে দেখা গেছে, ব্রিটিশদের ইতিহাস নিয়ে গর্ব ১০ বছরে ৮৬ থেকে ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এই অবনতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষত পুলিশ ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস।
অনেক বিশ্লেষকই বলছেন, এই সমস্যার উদ্ভবের কারণ সম্ভবত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞান অর্জনে অনীহা। তরুণেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন তথ্য নেয় ইউটিউব, পডকাস্ট ইত্যাদি থেকে, যেগুলো সব সময় নির্ভরযোগ্য সূত্র না-ও হতে পারে।
ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয়। এখানেও রয়েছে বিস্মিত হওয়ার মতো বহু উপাদান।
৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে যে প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল, তার একটি হলো কাজাখস্তান। আলমাতি দীর্ঘ সময় ধরে ছিল কাজাখস্তানের রাজধানী। যানবাহনের ধোঁয়ায় ঘেরা শহরটির কেন্দ্রস্থলে ‘আরমান’ সিনেমা হলের পাশেই রয়েছে একটি বারেলিফ ভাস্কর্য। বারেলিফ হলো এমন এক শিল্পকর্ম, যা দেয়াল বা পাথর থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আরমান সিনেমা হলের পাশের এই বিশাল শিল্পকর্মটিতে দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগীয় বর্ম পরিহিত সাহসী কাজাখ অশ্বারোহীদের সারি—হাতে বর্শা ও পতাকা—যেন যাযাবর বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক নারী, যিনি মাতৃরূপী মাতৃভূমিকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের স্মরণে তৈরি এই ভাস্কর্য আধুনিক আলমাতির মাঝে এক বিস্ময়কর স্মারক।
‘অক্টোবর’ শিরোনামের এই সোভিয়েত যুগের বিশাল শিল্পকর্মটি নরম ধূসর পাথরে খোদাই করা হয়েছিল লেনিনের অভ্যুত্থানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে, তাতে এই ভাস্কর্যটি ধূলিসাৎ করে দিতে পারত এই শহরের উত্তেজিত জনগণ। কিন্তু সেটা তারা করেনি। স্থানীয় জনগণ এই ভাস্কর্যের জন্য গর্বিত। তাদেরই একজন বলেছে, ‘এটি খারাপ সময়ের প্রতীক, কিন্তু সে সময় কেটে গেছে। এটিকে সংরক্ষণ করতে হবে, কারণ এটি শিল্প। আর শিল্প মানেই সুন্দর।’
কমিউনিস্ট শিল্প রাজনৈতিক প্রতীক থেকে পরিণত হয়েছে নন্দনচর্চার এক ধারায়। রাজনৈতিক বার্তা বিলীন হওয়ায় স্ট্যালিন-পরবর্তী সেই ইউটোপিয়ান মোজাইক ও ফ্রেস্কোগুলো আজ নিছক শিল্প, যা সবাই বিনা মূল্যে উপভোগ করতে পারে।
বহু উদাহরণের মধ্যে আর একটিমাত্র উদাহরণ দেব। বুলগেরিয়ার বুজলার্জা স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। পাহাড়ের চূড়া ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে সমতল করে এর ভিত্তি তৈরি করা হয়। ভেতরে ৯৩৭ বর্গমিটারজুড়ে ৬০ জন শিল্পীর তৈরি কোবাল্ট মোজাইক। প্যানেলগুলোর বিষয়—বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, মার্ক্স, লেনিন, কৃষক-শ্রমিক-গেরিলা—সব মিলিয়ে এক বিশাল শিল্পজগৎ। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের পতন হলে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থপতি দোরা ইভানোভা ২০১৫ সালে ‘বুজলার্জা প্রজেক্ট ফাউন্ডেশন’ গড়ে তোলেন। ইন্টারনেটে ছবি দেখে তিনি বুঝলেন—ধ্বংসস্তূপের নিচে লুকিয়ে আছে এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। তাঁর লক্ষ্য ছিল এটিকে পুনরায় জীবন্ত করা। তাঁর ভাষায়—‘এটি সংরক্ষণ জরুরি, কারণ এটি এক স্থাপত্য-শিল্প-নির্মাণের মহার্ঘ সৃষ্টি; এবং আরও জরুরি—আমাদের অতীতকে মনে রাখতে হবে, বিশেষত যখন তা বেদনাদায়ক।’
এই অনুভূতি শুধু শিল্পীসমাজেই নয়। স্থানীয়রাও চায় এটি সংরক্ষিত হোক। ট্যাক্সিচালকেরাও বলেন, ‘এটি একটি জাদুঘর হলে চমৎকার হতো!’
৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ব্যাখ্যা ও অর্ধসত্যের কেন্দ্র। ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’-এ প্রভাবিত অনেক তরুণ মনে করে, ব্রিটেন কেবল দাসত্বের ওপর দাঁড়িয়ে ধনী হয়েছে। আংশিক সত্য হলেও, তারা উপেক্ষা করে—প্রাকৃতিক সম্পদ, উদ্যোগী সংস্কৃতি, শিল্পবিপ্লব—এসবও ব্রিটেনকে শক্তিশালী করেছিল। ইতিহাসকে এক চোখে দেখলে চিত্র বিকৃতই হয়।
পোলিশ সাংবাদিক আগাতা পিজিকের একটি কথা স্মরণ করা দরকার। তিনি বলেছেন, ‘এভাবে মানুষ আধুনিক রাজনীতির ক্ষোভকে ইতিহাসের স্মৃতিস্তম্ভে চাপিয়ে দিচ্ছে, যা বিপজ্জনক সরলীকরণ।’
স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙা সহজ; সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধান কঠিন—এই কথা বোঝার জন্য তো ব্রিটেন বা বুলগেরিয়ার কাছে যেতে হবে না। খোদ আমাদের দেশেই কি তার উদাহরণ পাওয়া যাবে না?
লেখক: উপসম্পাদক,
আজকের পত্রিকা
স্বপ্না রেজা
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এখন নানান কথা, নানান প্রচারণা, নানান সংশয় ও ধারণা চলছে। আর সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যে যেমনটা পারছে, যার বুদ্ধিতে যেমনটা কুলাচ্ছে, সে তেমনভাবেই রাজনীতি নিয়ে মত প্রকাশ করছে এবং নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জাহির করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং আপাতত কর্মসূচিহীনভাবে সক্রিয় জাতীয় পার্টি ছাড়া নতুন ও পুরোনো দলগুলো নির্বাচনকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে। নির্বাচন নিয়ে এখন ঘুম হারাম অবস্থা বলা যায়। কথা হচ্ছে, ইসির নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে। নির্বাচনের উপযুক্ত সময় নিয়েও শুরু হয়েছে বাগ্বিতণ্ডা। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে আরেকটু সময় চায়। বিএনপি দেরি করতে নারাজ। তাদের মতে, নির্বাচন হওয়া জরুরি দেশের স্বার্থে। বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষার অন্যতম ও একমাত্র উপায় হলো নির্বাচন। অন্যদিকে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি সংস্কার, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং জুলাই আন্দোলনের সময়কার অপরাধীদের বিচার চায় নির্বাচনের আগে। সংস্কারের আগে নির্বাচন নয়, এমন অবস্থানে থেকেও শেষ অবধি নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে বলে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এমনকি নির্বাচনের প্রতীক নিয়েও তাদের আর কোনো অভিযোগ নেই। এতে পরিষ্কার হয়েছে যে রাষ্ট্রক্ষমতা সবাইকে শেষ অবধি টেনে নেয়, অনেকটা চুম্বকের মতো।
কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়া দরকার কিংবা দিতে হবে, রাজনৈতিক অঙ্গনে সেসব নিয়ে বেশ শোরগোল। কোন দলকে ভোট দিলে কী কী সুবিধা জনগণ পাবে, তারও লম্বা ফিরিস্তি-অঙ্গীকার আকাশে-বাতাসে ভাসতে শুরু করেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় যে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা বলেছেন, তাঁদের পার্টি নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁরা কর্মজীবী নারীদের কর্মঘণ্টা ৫ করবেন, যেন নারীরা তাঁদের সন্তান লালন-পালন করতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন, নারীরা ঘরে থাকলে তাঁদেরকে সরকার সম্মানিত করবে। যে দেশে সব ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য এবং দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই মুহূর্তে অনেকে মনে করছেন, এ কথার মধ্য দিয়ে আসলে নারীদের পেছনে টেনে নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সংশয় ও আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নির্বাচন প্রসঙ্গে বা নির্বাচনে জয়লাভ করতে সেই পার্টির নেতাদের হঠাৎ করে নারীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ অনেকের জন্য বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে বৈকি।
আমাদের অনেকেরই জানা থাকা দরকার যে বর্তমানে দেশে নারী ভোটারের সংখ্যা কম নয় কিন্তু। যেকোনো দলকে নির্বাচনে জয়ী হতে হলে নারীর সমর্থনের দরকার আছে। মানে তাঁদের ভোট লাগবেই। যদিও কেউ কেউ নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী অধিকারের বিরোধিতা প্রায়ই করে থাকে, করতে পিছপা হয় না। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নানান অঙ্গীকারের কথা বলে, কেউ কেউ মানবিক হওয়ার ভান করে, এমনকি সাচ্চা দেশপ্রেমিকও হয়। অনেকে ভাবে এসব হচ্ছে এদের অভিনয়, জাতির সঙ্গে প্রতারণা করার কৌশলমাত্র। তাই জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচনে কেউ তার সমুচিত জবাব দেয়, কেউ জবাব দেয় না। বরং স্বার্থবাদী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।
যাই হোক, ভোট চাইতে কোথাও কোথাও পোস্টার ঝুলেছে। শহর, গ্রাম সর্বত্রই নির্বাচনী প্রচারণা। জনগণ ভাবছে, কাকে ভোট দেওয়া যায়, কাকে ভোট দিলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। একজন প্রবীণ নারীর কাছে জানতে চাওয়া হলো, ‘ভোট কাকে দেবেন বলে ভাবছেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘ভোট দিমু না!’
আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ভোট কারা পাবে, সেটা নিয়েও নির্বাচনের বাজার গরম। বর্তমানে বিএনপির কথাবার্তায় কেউ কেউ ভাবছে, তারাই চেষ্টা করবে এই ভোট ঘরে তুলতে। কারণ, আওয়ামী সমর্থক ও ভোটাররা কখনোই ইসলামি একটি দলকে ভোট দিতে চাইবেন না। এদিকে নতুন দল হিসেবে এনসিপির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো কিছু বলার সময় আসেনি। জনসংযোগ তাদের সভাকেন্দ্রিক, যেটা জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার একমাত্র উপায় হতে পারে না। আর একটা বিষয়, বিগত সরকার নিয়ে তাদের যতটা বিষোদগার, তার বিন্দুমাত্র নিজেদের রাজনীতি নিয়ে কথা নেই বলে অনেকে মনে করেন।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার শিকার বারবার সাধারণ মানুষ হয়েছে। ক্ষতির পাশাপাশি আরও যেটা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তার লাভ-ক্ষতি হিসাব করতে শিখেছে। ফলে জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগ্রহ কমেছে। ফলে ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী কম পড়েছে ভোট। সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন ছাড়াই ভোট হতে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আস্থার জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। তাদের আচরণে দখলদারত্ব, প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা। যেটা সব সময় হয়ে আসছে।
মানুষ যখন ভাবছে, আদৌ নির্বাচন হবে কি না বা কাকে ভোট দেবে, ঠিক তেমন একটা সময়ে বাংলাদেশের একজন নারী বিশ্বমঞ্চ থেকে তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করে চলেছেন। তানজিয়া জামান মিথিলা, তিনি মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যে পাবলিক চয়েসে দ্বিতীয় পজিশনে গেছেন। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি নারীর এমন সাফল্য। তাঁর প্রতিটি স্টেপে বাংলাদেশের নাম যায় সঙ্গে। বাংলাদেশ নামটা উচ্চারিত হয়। দেখলাম, মিথিলা ভোট চাইছেন জয়ী হতে। তাঁর বিষয়ে বাংলাদেশের অনেক নারী-পুরুষকেও সক্রিয় হতে দেখা গেল। তাঁরাও মিথিলাকে মিস ইউনিভার্স হওয়ার জন্য সবার কাছে ভোট চাইলেন। এমন ওপেন ভোট চাওয়ার বিষয়টা কিন্তু রাজনৈতিক তথা জাতীয় নির্বাচনে সাধারণত দেখা যায় না। আরও একটা বিষয়, বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় একজন নারী মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ের মুকুট পরবে, সেটাও তো ভাবা যায় না। এই দেশে এখন নারীর পোশাক নিয়ে কথা হয়। আচরণবিধি নিয়ে যখন-তখন যা ইচ্ছা তা-ই বলা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গানের শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তটাও কিন্তু বলে দেয় যে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা চলছে। একটা গোষ্ঠী কর্তৃক নারীর পোশাক ও তাঁর অবস্থানকে নির্বাচন, নির্ধারণ করবার মুহূর্তে একজন মিথিলার মিস ইউনিভার্স হওয়ার ইচ্ছেটা, প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, তাঁকে বিজয়ী করার জন্য অনেকের ভোট চাওয়া ও ভোট দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু জনগণের চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। বুঝতে হয়, সাধারণ মানুষ আসলে কী চায়, কী আশা করে।
মিথিলা মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় বিপুল ভোট পেয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এবং তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান কিন্তু একজন নারীর চেয়ে বরং দেশকে সমর্থন করে বেশি এবং এটাই সত্য। এখানে বিষয়টি দৃশ্যমান হয়েছে মিথিলার সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাসের ওপর। জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়া নয়, কিছুটা সময় মিথিলাকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! এখনো ব্যস্ত সবাই মিথিলাকে নিয়ে। মিথিলা এক আত্মবিশ্বাসের নাম।
বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা কার হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন, সেটা জনগণকেই ঠিক করে নিতে হবে এবং সেটা সতর্কতার সঙ্গে। দেশ কতটা এগিয়েছে বা এগোতে হবে, সেই সব বিশ্লেষণ যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে পরিবর্তন হবে না। কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং জনগণই নির্ধারণ করবে দেশের জন্য প্রকৃত অর্থে কী প্রয়োজন। আর সেই কারণে তারাই ঠিক করবে কাকে ভোট দেবে।
লেখক: কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক
সম্পাদকীয়
নারী পাচারের নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে অপরাধী চক্র। আগে বিদেশে ভালো চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হতো। দরিদ্র পরিবারের তরুণীরা এতে বেশি আকৃষ্ট হতো। এখন প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে নারী পাচার করা হচ্ছে। পদ্ধতি নতুন, কিন্তু ফাঁদ পুরোনো। এই কৌশলটি একদিকে যেমন অপরাধীদের পরিচয় গোপন রাখতে সাহায্য করছে, তেমনি ভুক্তভোগীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তাদের পক্ষে অপহরণের কাজটি সহজ করে তুলছে।
ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের এক নারী শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে ভারতে পাচার করার অভিযোগ উঠেছে। ঠাকুরগাঁওয়ের গড়েয়া ইউনিয়নের চকহলনী মোড়ে রাস্তা
থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিরা একটি মাইক্রোবাসে করে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ নিয়ে ১৬ নভেম্বর আজকের পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
এ ঘটনায় নজির আহমেদ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি, তাঁর ভাই এবং অপরাপর আসামিরা গত ২৪ অক্টোবর মেয়েটিকে গোয়াইনঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার করে দেন। এই মানব পাচারের বিনিময়ে তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন।
মানব ও নারী পাচারের ঘটনাগুলো নতুন নয়। এর আগে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে র্যাব নারী পাচারকারীদের এক ভয়ংকর চক্রের সন্ধান পেয়েছিল। যারা প্রতারণা করে নারীদের সিরিয়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিত। এরপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাদের যৌনদাসী হিসেবে কাজে বাধ্য করত। সেই ঘটনায় প্রায় ৪৩ জন নারীকে পাচার করা হয়। সিরিয়াফেরত তিন ভুক্তভোগী নারী এ কথা বলেছিলেন।
তারপর ২০২১ সালের জুন মাসে নারী পাচারের আরেকটি অতি অভিনব কৌশলের কথা আমরা জানতে পেরেছিলাম ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া এক নারী নির্যাতনের ভিডিও থেকে। সেই ভিডিও থেকে জানা যায়, টিকটকের তারকা বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করা হয়েছে অনেক নারীকে। পাচারের শিকার এক তরুণী ভারত থেকে ফিরে বীভৎস নির্যাতনের তথ্য দিয়েছিলেন পুলিশকে। তাঁর পাচারকারী ছিলেন হৃদয় বাবু নামে এক টিকটকার।
এই চক্রের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার নারী পাচার হয়েছিল।
নারী-শিশু পাচারকারী চক্রগুলো এ দেশে বহু বছর ধরে তৎপর। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে এ ধরনের ঘটনা
ঘটত না। প্রেমের নামে পাচারের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে, তেমনি অপরাধীরাও নতুন ফাঁদ পাতার সুযোগ পাচ্ছে।
ব্রিটিশ আমলের তৈরি করা একটি আইন এখনো চলছে। এ আইনের দুর্বলতা হলো, যারা পাচারকারী চক্রের মূল হোতা, তাদের সাজা হয় না। সাজা হয় শুধু মানব পাচার চেইনের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা দালালদের। মানব পাচার আইনকে আরও যুগোপযোগী করে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে মূল অপরাধীদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
মোতাহার হোসেন
ব্রাজিলের বেলেম শহরে ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ও প্যারিস চুক্তির ৩০তম অধিবেশন হচ্ছে কপ৩০। এ সম্মেলন স্বাভাবিক নিয়মে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত চলার কথা। আমাজন অরণ্যের তীরে ব্রাজিলের বেলেমে এ সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ১৫০ দেশের প্রতিনিধি জলবায়ু সংকট মোকাবিলার পথ নির্ধারণে যূথবদ্ধ হয়েছেন। বিশ্বনেতারা এমন একসময়ে এই সম্মেলনে যোগ দিলেন, যখন বিশ্ব জলবায়ু সংকটের চরম পর্যায়ের মুখোমুখি।
সমালোচকেরা বলছেন, জলবায়ু সম্মেলন এখন অনেকটা ‘বাণিজ্য মেলা’য় রূপ নিয়েছে। আবার করপোরেট কোম্পানির প্রভাবে মূল উদ্দেশ্যই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। গত দুই কপ আয়োজন করেছে তেলনির্ভর স্বৈরশাসিত দেশ, যেখানে সভাপতিও ছিলেন জ্বালানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা। করপোরেট স্পনসরশিপ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কপের স্পনসর হচ্ছে দূষণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আজারবাইজানে বিগত কপে ছিলেন ১ হাজার ৭৭০ জন জীবাশ্ম জ্বালানি-লবিস্ট। তাঁদের প্রভাবে কয়লা, তেল ও গ্যাসনির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো ভেস্তে যায়। ফলে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার নেতৃত্বে দেশটি বন উজাড় রোধ ও পরিবেশ রক্ষা এবং পুনরুদ্ধারে নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাজেই আয়োজক হিসেবে ব্রাজিলের কৌশলগত দায়িত্ব হলো গ্লোবাল সাউথকে একীভূত করে ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠ তোলা।
১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ‘আর্থ সামিট’-এর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে জলবায়ু আলোচনার মূল কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর ১৯৯৫ সালে প্রথম কপ সম্মেলন জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়। গত তিন দশকে কপ সম্মেলনগুলো বিভিন্ন মাইলফলক তৈরি করেছে যেমন ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি এবং ২০২৩ সালের কপ২৮ দুবাই সম্মেলনের লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের সূচনা।
প্যারিস চুক্তি সইয়ের ১০ বছর পরও বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য সময়ের আবর্তে ধীরে ধীরে অসম্ভব ও কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এখনো এ নিয়ে চরম বিভক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু সংকট সৃষ্টি না করেও এর চরম প্রভাব ভোগ করছে। এমন পরিস্থিতিতে কপ৩০ সম্মেলন শুধু ন্যায্যতার নিবেদনই নয়, বরং এটি একধরনের পরীক্ষাও যে বৈশ্বিক জলবায়ুব্যবস্থার কার্যকারিতা কতটুকু।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিন দশকের পুরোনো এই সম্মেলন এখন অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক হয়ে পড়েছে, যা বাস্তব পদক্ষেপ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে এবং দীর্ঘ প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থ দ্রুত ছাড়ের দাবি তুলছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল সম্পূর্ণ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো সরাসরি এই তহবিল থেকে সহজে অর্থ পেতে পারে।
এমন এক কঠিন বাস্তবতায় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ জলবায়ু ন্যায়বিচারে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। তবে বিশ্বকে এখনই ন্যায্য অর্থায়ন ও অভিযোজন সহায়তা দিতে হবে। প্রতিশ্রুতির সময় শেষ, এখন দরকার বাস্তব পদক্ষেপ। প্যারিস চুক্তির এক দশক পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ পায়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা কমছে, আর্থিক অঙ্গীকার ঝুলে আছে। বিশ্ব আজ এমন এক টার্নিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, হিমবাহ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, ঝড়, অগ্নিকাণ্ড—সবকিছুই এখন এক ভয়াবহ বাস্তবতা। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০২৫ সালের জাতিসংঘের ৩০তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩০) ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ‘বাস্তবায়ন ও জবাবদিহি’ অর্থাৎ, আগের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং উন্নত দেশগুলোর আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার তথ্য, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়কাল ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম। দাবানল, তীব্র গরম, বন্যা, খরা ও ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। আর্কটিক থেকে আমাজন পর্যন্ত প্রকৃতির নাজুক ভারসাম্য ভেঙে পড়ার উপক্রম। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, ‘মানবজাতি যেন নিজ গ্রহের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। কারণ, বিশ্বকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার উষ্ণতা রোধে ব্যর্থতা আমাদের সকলের “নৈতিক ব্যর্থতা ও প্রাণঘাতী অবহেলা”।’
জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.৫ শতাংশের কম হলেও বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের একটি। সরকারি হিসাবে, বাংলাদেশকে প্রতিবছর অভিযোজন কার্যক্রমে প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবে পায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের কম, যা বৈশ্বিক জলবায়ু রাজনীতির নির্মম বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ।
কপ৩০-এ বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর কেবল নিজ দেশের স্বার্থ নয়, বরং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত দাবি ন্যায্যতা, অর্থায়ন ও ন্যায়ভিত্তিক রূপান্তর। ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড’কে দুর্বল দেশগুলোর জন্য বিজয় বলা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।
বহু শক্তিশালী শিল্প উন্নত দেশ এখনো জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে বাধা দিচ্ছে। বরং তারা ‘মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কাগুজে সমাধা যেমন কার্বন ক্যাপচার, ব্লু হাইড্রোজেন, ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্রচার করছে, যা প্রকৃত নিঃসরণ হ্রাস করে না।
জলোচ্ছ্বাস কেবল জমি নয়, শতাব্দীর সংস্কৃতিও মুছে দিতে পারে। বিশ্বের জন্য ব্যর্থতা মানে ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাহলে কপ৩০ আবারও বহুপক্ষীয় সহযোগিতায় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, মানবতাকে টেকসই ভবিষ্যতের পথে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এসব বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারে বিশ্বনেতারা, তাহলে এর ফলাফল যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হবে জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং জীবনের নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে। আর যদি কপ৩০ বাস্তব ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়, এটি শুধু কূটনৈতিক ব্যর্থতা হবে না, এটি হবে মানবতার ব্যর্থতা।’
লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বিসিসিজেএফ
