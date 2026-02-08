মাথায় গুলিবিদ্ধ জুলাই যোদ্ধা আশরাফুল মারা গেছেন

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে আহত হয়ে দীর্ঘ চিকিৎসার পর মারা গেছেন জুলাই যোদ্ধা শহীদ আশরাফুল। আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকার মিরপুর-১০ এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন আশরাফুল। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে থাইল্যান্ডে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
এদিকে, আশরাফুলের পরিবারের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎ করেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন। এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেন তিনি এবং দাফন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ ভবিষ্যতেও পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বিগত আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করা রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলোর মধ্যে ২৩ হাজার ৮৬৫টি প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর ফলে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের করা হয়রানিমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি পেল।১ ঘণ্টা আগে
আত্মীয়তার প্রতীকে নারীকে আবদ্ধ করার প্রবণতা একধরনের আধিপত্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম খান। তিনি বলেন, শিক্ষা, রাজনীতি ও কর্মক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে।২ ঘণ্টা আগে
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও উগ্র মতাদর্শ নারীবিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী একটি প্রবণতা। বাংলাদেশ এই পথে যেতে পারে না। ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্তর্ভুক্তির জন্য যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেখানে নারীর অধিকার খর্ব করা আত্মঘাতী হবে।৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে দায়িত্ব পালন করলেও অন্তবর্তী সরকারের অংশ ছিলেন না বলে মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। আজ রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘অঙ্গীকার থেকে বাস্তবায়ন: রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা’—শীর্ষক প্রতিবেদন প৩ ঘণ্টা আগে