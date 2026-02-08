Ajker Patrika
মাথায় গুলিবিদ্ধ জুলাই যোদ্ধা আশরাফুল মারা গেছেন

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ০৪
মাথায় গুলিবিদ্ধ জুলাই যোদ্ধা আশরাফুল মারা গেছেন
আশরাফুল। ছবি: সংগৃহীত

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে আহত হয়ে দীর্ঘ চিকিৎসার পর মারা গেছেন জুলাই যোদ্ধা শহীদ আশরাফুল। আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকার মিরপুর-১০ এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন আশরাফুল। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে থাইল্যান্ডে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এদিকে, আশরাফুলের পরিবারের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎ করেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন। এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেন তিনি এবং দাফন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ ভবিষ্যতেও পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

