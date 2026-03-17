ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

একজন নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নোয়াখালীর হাতিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দিনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে সরকার।

এই কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএসডি হিসেবে বদলি করে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তবে কী কারণে তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রজ্ঞাপনে কিছু বলা হয়নি।

এক নারীর সঙ্গে আলাউদ্দিনের অন্তরঙ্গ ভিডিও গতকাল রোববার ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই ফেসবুকে পোস্টও করেছেন। কেউ কেউ ইউএনও আলাউদ্দিনের ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে ছবি শেয়ার করেছেন।

তবে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে আলাউদ্দিন দাবি করেছেন, তাঁর সম্মানহানি করতে এআই দিয়ে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ভিডিওর সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে। বিস্তারিত তদন্তের পর এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নোয়াখালীওএসডিহাতিয়াভাইরাল ভিডিওজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ইউএনও
ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

