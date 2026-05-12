দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয়, টাইগারদের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ জেতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি এ অভিনন্দন জানান।
অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ঢাকার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে ১০৪ রানের জয় পায় টাইগাররা। তাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
এর আগে, পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ দুটি টেস্ট জয় এসেছিল পাকিস্তানের মাটিতে। এবার প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। এছাড়া পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা তৃতীয় টেস্ট জয়ের কৃতিত্বও অর্জন করল টাইগাররা।
