আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আরও ৩ প্রসিকিউটর নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১৮: ৪৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আরও তিনজন প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাঁদের নিয়োগের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় আইন মন্ত্রণালয় থেকে।

এদের মধ্যে মো. মাগফুর রহমান শেখকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ড. মোহাম্মদ অলি মিয়া ও ব্যারিস্টার রাফিউল ইসলামকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনার জন্য তিনজন আইনজীবীকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ করা হলো। এ নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিষয়:

নিয়োগআইন মন্ত্রণালয়আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালপ্রজ্ঞাপন
ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

