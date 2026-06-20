আওয়ামী লীগ একটি ‘মাফিয়া সংগঠন’: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ‘মাফিয়া সংগঠন’ আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, দলটি ২৩ জুন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। এ আশঙ্কায় সারা দেশে পুলিশকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সতর্কতা জারি করা আমাদের দায়িত্ব। ২৩ জুনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি সংগঠন কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ বাহিনী সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে।
আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিকভাবে বলি, আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি মাফিয়া সংগঠন। তারা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। সে কারণেই সারা দেশে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।’
মন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কোথাও যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা সংঘাতের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এর আগে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পুলিশ সদর দপ্তর দেশের সব মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও রেঞ্জ ডিআইজির কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠায়। সেখানে ‘প্রয়োজনীয় সতর্কতা’ ও ‘নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা’ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২৩ জুন আওয়ামী লীগ দেশের বিভিন্ন স্থানে দলীয় কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করতে পারে। এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অন্য রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে এনসিপি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে উত্তেজনা বা সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে সম্ভাব্য পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে। কোনো ধরনের নাশকতা বা বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে।
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