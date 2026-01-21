Ajker Patrika
জাতীয়

ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ, বিদ্যুৎ না থাকা কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ২৩
প্রতীকী ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার। সারা দেশের ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ’ ও ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ৭১ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার টাকার বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম সভা শেষে ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এই ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমও উপস্থিত ছিলেন।

আজাদ মজুমদার বলেন, সারা দেশে ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২১ হাজার ৯৪৬টি কেন্দ্রকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ’ ও ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিটি কেন্দ্রে কমপক্ষে ছয়টি করে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

আজাদ মজুমদার আরও বলেন, ৬ হাজার ৫৫২টি কেন্দ্রে আগে থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। অন্য কেন্দ্রগুলোতে নতুন করে ক্যামেরা স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। বিশেষ বরাদ্দের বাইরে থাকা সাধারণ কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যামেরা বসানোর কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

আজাদ মজুমদার জানান, গাজীপুর জেলা সিসিটিভি স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। জেলার ৯৩৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪৭টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের পথে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সারা দেশের সব কেন্দ্রে ক্যামেরা স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।

এদিকে বিদ্যুৎ-সংযোগ নেই এমন ২৯৯টি ভোটকেন্দ্র শনাক্ত করা হয়েছে। সেসব কেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সৌরবিদ্যুৎ (সোলার প্যানেল) স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, ঢাকা মহানগরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও আয়তন বিবেচনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা আরও কার্যকর করতে ডিএমপিকে পুনর্গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিএমপিকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে আলোচনা হলেও এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।

এ ছাড়া চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের হামলায় র‍্যাব কর্মকর্তা নিহতের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে যৌথ বাহিনীর অভিযান জোরদার করা হবে। সেখানে লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ ‘কম্বিং অপারেশন’ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

বিষয়:

সরকারনির্বাচনভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
