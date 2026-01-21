Ajker Patrika
জাতীয়

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১০
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণের আবেদন করেছেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু মিয়া। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে আবেদন করেন তিনি।

আবুল কালাম আজাদের আত্মসমর্পণের আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তিনি বলেন, মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন আমরা পেয়েছি।

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল আবুল কালাম আজাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন ২০১৩ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকেই প্রথম সাজা দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।

রায়ের সময় আবুল কালাম আজাদ আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। পলাতক থাকার কারণে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মোট ৮টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। ৩টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪ টিতে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রমাণের অভাবে একটি অভিযোগ আদালত খারিজ করে দেন।

এদিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে গতবছর মাওলানা আবুল কালামের সাজা স্থগিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

বিষয়:

অপরাধমামলাট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধমৃত্যুদণ্ড
