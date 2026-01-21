পছন্দের প্রতীকই পেলেন তাসনিম জারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারা ফুটবল প্রতীক পেয়েছেন। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে তিনি প্রতীক সংগ্রহ করেন।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন ডা. তাসনিম জারা।
১০ জানুয়ারি আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে তাসনিম জারা জানিয়েছিলেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ফুটবল মার্কা চাইবেন তিনি।
