পছন্দের প্রতীকই পেলেন তাসনিম জারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ১৬
পছন্দের প্রতীকই পেলেন তাসনিম জারা
বুধবার নির্বাচন কমিশন থেকে প্রতীক বরাদ্দ পান তাসনিম জারা। ফেসবুক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারা ফুটবল প্রতীক পেয়েছেন। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে তিনি প্রতীক সংগ্রহ করেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন ডা. তাসনিম জারা।

১০ জানুয়ারি আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে তাসনিম জারা জানিয়েছিলেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ফুটবল মার্কা চাইবেন তিনি।

ঢাকাস্বতন্ত্র প্রার্থীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

৩০৫ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার, লড়াইয়ে ১৯৬৭ জন

পছন্দের প্রতীকই পেলেন তাসনিম জারা

ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ, বিদ্যুৎ না থাকা কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন

