জাতীয়

গণভোটে জিতেছে ‘হ্যাঁ’, সংখ্যা জানাল ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভোটের ফলাফল নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: স্ক্রিনশট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট পড়েছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ ভোট। অন্যদিকে ‘না’ এর পক্ষে পড়েছে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ ভোট। এ ছাড়া ৭৪ লাখ ২ হাজার ২৮৫টি ভোট বাতিল হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার পর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ ২৯৭টি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করেন। এ সময় ইসি সচিব এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গণভোটে ভোট দেওয়ার হার ৬০ দশমিক ২৬ শতাংশ।

ইসি সচিব জানান, ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৯৭ আসনের ফলাফলে বিএনপি ২০৯টি আসন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এককভাবে পেয়েছে ৬৮টি আসন। এ ছাড়া, বিএনপি জোট ২১২, জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী জোটের সঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পেয়েছে ৬টি আসন। আরেক জোটসঙ্গী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২টি আসন, খেলাফত মজলিশ পেয়েছে ১টি আসন।

এর বাইরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পেয়েছে ১টি আসন। বিএনপির জোটসঙ্গী গণঅধিকার পরিষদ পেয়েছে ১টি আসন। আন্দালিভ রহমান পার্থর বিজেপি পেয়েছে ১টি আসন এবং জুনায়েদ সাকির গণসংহতি আন্দোলন পেয়েছে ১টি আসন।

