Ajker Patrika
জাতীয়

২৯৭ আসনের ফল প্রকাশ—বিএনপি জোট ২১২, জামায়াত জোট ৭৭

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ১৩
২৯৭ আসনের ফল প্রকাশ—বিএনপি জোট ২১২, জামায়াত জোট ৭৭
ফলাফল ঘোষণা করছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত বেসরকারিভাবে ২৯৭টি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার পর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ এই ফলাফল ঘোষণা করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এককভাবে ২০৯টি আসন পেয়েছে।

ইসি সচিব ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯৭ আসনের ফল ঘোষণা করে জানান, ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৯৭ আসনের ফলাফলে বিএনপি ২০৯টি আসন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এককভাবে পেয়েছে ৬৮টি আসন।

এ ছাড়া জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী জোটের সঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পেয়েছে ৬টি আসন। আরেক জোটসঙ্গী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২টি আসন, খেলাফত মজলিস পেয়েছে একটি আসন।

এর বাইরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পেয়েছে একটি আসন। বিএনপির জোটসঙ্গী গণঅধিকার পরিষদ পেয়েছে একটি আসন। আন্দালিব রহমান পার্থর বিজেপি পেয়েছে একটি আসন এবং জোনায়েদ সাকির গণসংহতি আন্দোলন পেয়েছে একটি আসন।

বিষয়:

বিএনপিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় নির্বাচনজামায়াতে ইসলামীএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
