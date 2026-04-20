Ajker Patrika
জাতীয়

ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি চট্টগ্রামের বিএনপি দলীয় দুই এমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোহাম্মদ এনামুল হক ও জসিম উদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি করেছেন চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সরকারদলীয় দুই সংসদ সদস্য। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের মোহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন, পটিয়াসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ‘১০ হাজারের ওপরে’ ছেলেমেয়েকে ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা দরকার।

চট্টগ্রাম-১৪ আসনের সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদও একই দাবি তুলে বলেন, সঠিক তদন্ত করে চাকরিচ্যুত ব্যাংককর্মীদের আবার কাজে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আজ সোমবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁরা এসব কথা বলেন।

মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, ‘আমাদের পটিয়াসহ চট্টগ্রামের ১০ হাজারের ওপরে ছেলেমেয়েকে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমি এখানে আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাই এই যাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাদেরকে চাকরিতে পুনরায় বহাল করার জন্য।’

জসিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘ব্যাংকার ভাইদের ইন্টেরিম গভর্নমেন্টের সময় চাকরিচুত করা হয়েছে। তাদের বেহাল অবস্থা।’ তিনি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তদন্ত করে তাঁদের চাকরিতে ফেরানো উচিত।

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাংলাদেশের বিতর্কিত ব্যবসায়িক গ্রুপ এস আলমের মালিক সাইফুল আলমের বাড়ি। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগের সময়ে ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক শিল্পগোষ্ঠীটি নিয়ন্ত্রণে নেয়। পরে ওই এলাকার মানুষদের চাকরি দেয় এসব ব্যাংকে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ওইসব ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় অনেকেই চাকরিচ্যুত হন। যাঁদের অধিকাংশের বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়ায়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিএনপিসরকারসংসদ সদস্যব্যাংকসংসদ অধিবেশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সম্পর্কিত

