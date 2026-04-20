বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার পরিচালনার লাইসেন্স পেল সাবেক উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান

দেশের বেসরকারি এভিয়েশন খাতে নতুন সংযোজন হিসেবে আকিজ বশির এভিয়েশন বাণিজ্যিক এয়ারলাইন (বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার) পরিচালনার লাইসেন্স পেয়েছে। গতকাল রোববার (১৯ এপ্রিল) প্রতিষ্ঠানটিকে এ লাইসেন্স অনুমোদন দেয় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আকিজ বশির এভিয়েশন গত বছর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছিল। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ১১ মার্চ আকিজ বশির অ্যাভিয়েশন লিমিটেডের নামে ট্রেড লাইসেন্স করা হয়, লাইসেন্স নং-ডিএনসিসি-০৩৯৯১৭। আবেদন করার সময় জমা দেওয়া ট্রেড লাইসেন্সের কপিতে লাইসেন্সের মেয়াদ ছিল ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
এ ছাড়া গত বছরের মার্চ মাসে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধনের জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মস বাংলাদেশে আবেদন করে আকিজ বশির এভিয়েশন।
প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শেখ বশির উদ্দিন গত বছর বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকার সময় ১৫ এপ্রিল দুই মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে একই বছরের ২৬ আগস্ট তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি উপদেষ্টা থাকার সময়ই আকিজ বশির এভিয়েশন লিমিটেড বাণিজ্যিক লাইসেন্সের জন্য বেবিচকে আবেদন করে।
জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির পাইলট, ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট, হ্যাঙ্গারসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। লাইসেন্স পাওয়ার ফলে এখন বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার পথ সুগম হলো।
