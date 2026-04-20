Ajker Patrika
জাতীয়

‘মব’ ঠেকাতে বিশেষ আইনের দাবি এমপি মাজেদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লুৎফুল্লাহেল মাজেদ। ফাইল ছবি

ময়মনসিংহ-৮ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য লুৎফুল্লাহেল মাজেদ সংসদে ‘মব’ ঠেকাতে বিশেষ আইন করার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর মিস ইনফরমেশন, ম্যাল ইনফরমেশন, ডিস ইনফরমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপপ্রয়োগ বড় সংকট হয়ে উঠেছে। এসব ঠেকাতে আইন বিশেষ আইন করতে হবে।

আজ সোমবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই মবকে বন্ধ করা। গুজবের ভিত্তিতে মানুষ পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটছে, যা বন্ধ না করলে সামনে বড় জাতীয় সমস্যা তৈরি হবে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাবিএনপিসংসদ সদস্যআইনসংসদ অধিবেশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

সম্পর্কিত

