‘মব’ ঠেকাতে বিশেষ আইনের দাবি এমপি মাজেদের

ময়মনসিংহ-৮ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য লুৎফুল্লাহেল মাজেদ সংসদে ‘মব’ ঠেকাতে বিশেষ আইন করার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর মিস ইনফরমেশন, ম্যাল ইনফরমেশন, ডিস ইনফরমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপপ্রয়োগ বড় সংকট হয়ে উঠেছে। এসব ঠেকাতে আইন বিশেষ আইন করতে হবে।
আজ সোমবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই মবকে বন্ধ করা। গুজবের ভিত্তিতে মানুষ পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটছে, যা বন্ধ না করলে সামনে বড় জাতীয় সমস্যা তৈরি হবে।’
