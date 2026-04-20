ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

রাজধানীর জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. আহমদ হোসেনকে (৫০) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে তাঁকে ঢামেকে নিয়ে আসা হয়।
এর আগে, আজে বিকেলে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। এরপর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ক্যানসার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতে ঢামেকে নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ জানান, তাঁর ডান হাত ও পিঠে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। তাঁকে ভিআইপি কেবিনে ভর্তি রাখা হয়েছে।
আজ বিকেলে ডিউটি শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় যাওয়ার পথে মহাখালী এলাকায় পুরাতন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পেছনের একটি গলিতে ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা তাঁকে ডান হাত ও পিঠে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর এক বন্ধু বলেন, ‘ডা. আহমদ হোসেনকে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর হাসপাতালের টেন্ডার পাওয়ার জন্য একটি গ্রুপ হুমকি ধমকি দিয়ে আসছিল। ফোনে ও সরাসরি হুমকি দিচ্ছিল তাঁকে। তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বিষয়টি থানায় অবগত করা হয়েছিল।’
