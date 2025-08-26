Ajker Patrika
> জাতীয়

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৪৮
মঙ্গলবার বকশিবাজারে কারা সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন আইজি প্রিজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মঙ্গলবার বকশিবাজারে কারা সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন আইজি প্রিজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎কারাগার থেকে বন্দীরা তাঁকেও ফোনকল করেন বলে জানিয়েছেন কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

‎কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ‘অবৈধ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্দীরাও আমাকে ফোন দেন অনেক সময়। এটা বিস্ময়কর! তাঁরা সাধারণত ফোন দেন, তাঁদের টার্গেট হলো আরেকজনকে ধরিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ তাঁদের যে প্রতিপক্ষ রয়েছে, তাদের ধরিয়ে দেওয়া। অনেক সময় আমি এটাকে আমলে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছি। অনেক সময় ব্যবস্থা নিয়েছি। এটাই হলো বাস্তবতা। আমি কোনোভাবে এটা অস্বীকার করতে পারব না যে এটা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি নেই।’ ‎

‎বন্দীদের জন্য ল্যান্ডফোনে যোগাযোগের উদ্যোগ এখনো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না কেন জানতে চাইলে সৈয়দ মোতাহের হোসেন বলেন, প্রতি সপ্তাহে একবার ৫ মিনিট করে বন্দীদের ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সমস্যা হলো ম্যানুয়াল সিস্টেমের জন্য। কারণ স্বজন ও আইনজীবীর বাইরে ফোন দেওয়ার কথা না। কিন্তু আসলে এটার অপব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য একটা অটোমেশন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কেরানীগঞ্জ কারাগারে চালুর ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৩টা কারাগারের জন্য কাজ চলছে। এর ফলে কারারক্ষীদের ডিউটির চাপ কমবে এবং যারা বন্দী আছে, তারা অপব্যবহার করতে পারবে না। ‎

বাংলাদেশ জেলের নতুন নাম ‘কারেকশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ’বাংলাদেশ জেলের নতুন নাম ‘কারেকশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ’

তিনি বলেন, পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) করা হয়েছে যদি ষড়যন্ত্রমূলক তথ্য বা অন্য কোনোভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত ঘটনার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের মেসেজ দেবে। তখন আমরা ব্যবস্থা নেব। ‎

‎কারা মহাপরির্দশক বলেন, ‘আমরা কারাগারগুলোতে ধীরে ধীরে কম্প্রিহেন্সিভ জ্যামিং সিস্টেম চালুর চেষ্টা করছি। প্রথমে স্পেশাল জেল ও কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে এটি প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া পাইপলাইনে আছে। এটি খুব শিগগির লেগে যাবে, আরেকটি হয়তো দুই-তিন মাস লেগে যাবে। ধাপে ধাপে সব গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে এটি লাগানো হবে।’ ‎

‎কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমার কাছে রাজনৈতিক বা ভিআইপি বন্দী বলে কিছু নেই। এখানে রাজনৈতিক কোনো মামলা নেই, এখানে হচ্ছে বিভিন্ন অভিযোগ। কেউ মারামারি, কেউ গণহত্যা, কেউ হত্যা মামলার আসামি। আমার জায়গা থেকে রাজনৈতিক আইডেন্টিফিকেশন দিয়ে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা মামলার গুরুত্ব বা ধারা অনুসারে আলাদা করছি। কারাগারে ভিআইপি বন্দী বলে কিছু নেই। এটা হচ্ছে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী। বর্তমানে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী আছেন ১৬৩ জন। এ ছাড়া ডিভিশন আবেদন করে পাননি এমন বন্দী আছেন ২৮ জন।’ ‎

অবসরের পর আজীবন রেশন পাবেন কারারক্ষীরা: আইজি প্রিজনঅবসরের পর আজীবন রেশন পাবেন কারারক্ষীরা: আইজি প্রিজন

‎কারাগারে খাবারের মান নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ‘আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি। কঠোর নির্দেশনা দিয়েছি, বন্দিদের প্রাপ্যতা অনুসারে খাবারে যেন ছাড় দেওয়া না হয়। এখন খাবারের পরিমাণ নিয়ে খুব বেশি অভিযোগ পাবেন না। হ্যাঁ, রান্না নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে। কারণ আমাদের রাঁধুনীরা প্রফেশনাল কুক না, বন্দীরাই রান্না করেন। যে কারণে টেস্ট নিয়ে কিছু কিছু অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু পরিমাণ ও প্রাপ্যতা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। তাদের একটি অভিযোগ আছে প্রোটিন নিয়ে। বন্দীদের মাথাপিছু ৩৬ গ্রাম প্রোটিন দেওয়া হয়। মাছ, মাংসের টুকরো হিসেবে এটি ছোট একটি পিছ। এটা সরকারি বরাদ্দ। এখানে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু সরকার এটি বাড়িয়ে ৫৪-৫৫ গ্রামে নিয়ে গেছে। এতে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়বে।’ ‎

‎কারাগারগুলোতে চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ‘আমাদের কারা অধিদপ্তরে লিস্টেট ডাক্তার আছেন ১৪১ জন। এর মধ্যে কর্মরত আছেন দুজন। এ ছাড়া সিভিল সার্জন থেকে ১০৩ জন নিয়োগকৃত আছেন, যাঁরা প্রয়োজনে আসেন। তবে এটা আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। আমরা এটা নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। এটি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি। আমাদের অ্যাম্বুরেন্সেরও সল্পতা আছে।’

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

বাংলাদেশমোবাইল ফোনকারাগারকারা অধিদপ্তর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

কে এই শরিফুল, তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে এত মাতামাতি কেন

কে এই শরিফুল, তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে এত মাতামাতি কেন

‘জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধদের চিকিৎসা দেওয়ায় ৫ চিকিৎসককে বদলি করা হয়’

‘জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধদের চিকিৎসা দেওয়ায় ৫ চিকিৎসককে বদলি করা হয়’

এখনো ৭০০-এর বেশি বন্দী পলাতক

এখনো ৭০০-এর বেশি বন্দী পলাতক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ পেছাল ৮৮ বার

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ পেছাল ৮৮ বার