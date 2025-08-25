Ajker Patrika
> জাতীয়

অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের ৫২ পদে বদলি-পদায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২৭
অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের ৫২ পদে বদলি-পদায়ন

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি), উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার (এসপি) পদে ৫২ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মর্যাদার ১২ জনকে অতিরিক্ত আইজিপি করা হয়েছে। সুপার নিউমারারি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ছয়জনকে নিয়মিত ডিআইজি করা হয়েছে। অপর এক প্রজ্ঞাপনে ১২ জন ডিআইজির দপ্তর বদল করা হয়েছে। অপর একটি প্রজ্ঞাপনে পুলিশ সুপার মর্যাদার ১৪ জনকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়পুলিশডিআইজিপুলিশ সুপার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

সম্পর্কিত

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর তাগিদ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর তাগিদ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব সৃষ্টি সাংবিধানিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন: আসক

ফজলুর রহমানের বাসার সামনে মব সৃষ্টি সাংবিধানিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন: আসক

অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের ৫২ পদে বদলি-পদায়ন

অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের ৫২ পদে বদলি-পদায়ন

নিউইয়র্কে মাহফুজ আলমকে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হেনস্তার চেষ্টা

নিউইয়র্কে মাহফুজ আলমকে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হেনস্তার চেষ্টা