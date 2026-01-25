Ajker Patrika
জাতীয়

গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে প্রচারণা চলবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং গণভোট বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক প্রফেসর আলী রীয়াজ। ছবি: বাসস

আসন্ন গণভোটে হ্যাঁ-কে জয়যুক্ত করতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যাপক প্রচারণা শুরু হতে যাচ্ছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও গণভোট বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে এই প্রচারাভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রচারণার সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, ময়মনসিংহ ও সিলেট—এই ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এই প্রচারাভিযানের শুরু হবে।

আগামী ৩১ জানুয়ারি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে, ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ও সিলেট জোনে এবং ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী ও যশোর এলাকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় ড. আলী রীয়াজ বলেন, ‘তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার দীর্ঘদিন জাতির ঘাড়ে চেপে বসা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে। সেই তারুণ্যের সম্মিলিত সমাবেশে নতুন বাংলাদেশের পথচলার সূচনা হবে। ৫৪ বছর পর গণতান্ত্রিক, মানবিক ও ইনসাফের একটি সমাজ গড়ার যে সুযোগ এসেছে সেটি প্রতিষ্ঠা করতে তরুণদের ভূমিকা অপরিহার্য। আসন্ন গণভোটে হ্যাঁ-তে ভোট দিতে দেশের তরুণেরা যাতে নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেই জন্যই এই মতবিনিময় সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।’

এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর তানজিমউদ্দীন খান, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়রাজনীতিবিদবৈঠকপ্রধান উপদেষ্টাগণভোট
