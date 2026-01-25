গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে প্রচারণা চলবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

আসন্ন গণভোটে হ্যাঁ-কে জয়যুক্ত করতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যাপক প্রচারণা শুরু হতে যাচ্ছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও গণভোট বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে এই প্রচারাভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রচারণার সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, ময়মনসিংহ ও সিলেট—এই ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এই প্রচারাভিযানের শুরু হবে।
আগামী ৩১ জানুয়ারি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে, ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ও সিলেট জোনে এবং ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী ও যশোর এলাকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।
সভায় ড. আলী রীয়াজ বলেন, ‘তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার দীর্ঘদিন জাতির ঘাড়ে চেপে বসা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে। সেই তারুণ্যের সম্মিলিত সমাবেশে নতুন বাংলাদেশের পথচলার সূচনা হবে। ৫৪ বছর পর গণতান্ত্রিক, মানবিক ও ইনসাফের একটি সমাজ গড়ার যে সুযোগ এসেছে সেটি প্রতিষ্ঠা করতে তরুণদের ভূমিকা অপরিহার্য। আসন্ন গণভোটে হ্যাঁ-তে ভোট দিতে দেশের তরুণেরা যাতে নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেই জন্যই এই মতবিনিময় সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।’
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর তানজিমউদ্দীন খান, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পর যশোরে কারাবন্দী নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলের (সাময়িক মুক্তি) জন্য তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আবেদন করা হয়নি বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল রোববার বিকেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় মন্ত্রণালয়।১ ঘণ্টা আগে
স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর যশোর কারাগারে থাকা বাগেরহাটের ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির জন্য বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) গোলাম মো. বাতেনের কাছে আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্বজনেরা।২ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ রোববার দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা হাসিনুর রহমান। জবানবন্দিতে তিনি জেআইসিতে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, তাঁকে জানানো হয়েছিল, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১০ আসনের প্রার্থী মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। মোবাশ্বের আলমের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের বেঞ্চ রুলসহ এই আদেশ দেন।৪ ঘণ্টা আগে