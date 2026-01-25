Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার র‍্যাব

খুলনায় র‍্যাবের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মাদক ও দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার রাত ১০টার দিকে রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নে আলোচিত দুই খুনের আসামি গ্রেপ্তার করতে গেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এ সময় র‍্যাব দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। তারা খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর বি কোম্পানির সদস্য। তাদের কাছ থেকে ৭৯টি ইয়াবা বড়ি, একটি খেলনা পিস্তল ও দেশি তৈরি কুড়াল উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আইচগাতির বাসিন্দা ইমরান মুন্সির ছেলে মো. রেজাউল মুন্সী হৃদয় (২৫) ও একই এলাকার বাসিন্দা সাহাবুদ্দন শেখের ছেলে মো. আলিফ হোসেন নয়ন (২৬)।

র‍্যাব ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ডাবল হত্যার দুজন আসামি আইচগাতি ইউনিয়ন সেনের বাজার এলাকার বাসিন্দা পলাশের বাড়িতে অবস্থান করছে। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থলে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা দেশি তৈরি অস্ত্র নিয়ে র‍্যাবের ওপর হামলা চালায়। র‍্যাবও আত্মরক্ষার জন্য ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের সহায়তায় ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানতে চাইলে র‍্যাবের মেজর মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, সেনের বাজার এলাকার পলাশের বাড়িতে কয়েকজন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার জন্য অবস্থান নিয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা আমাদের দেখতে পেয়ে আক্রমণ করতে এলে আমরা ফাঁকা গুলি করি। গ্রেপ্তার এড়াতে ঘরের টিন খুলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা।’

মেজর নাজমুল আরও জানান, দুই খুনের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হৃদয় ও নয়নের অবস্থান নিশ্চিত করা গেছে। তারা দুজন কিছুদিন আগে আদালতপাড়ার সামনে রাজন ও রাব্বি হত্যা মিশনে সরাসরি অংশ নেয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৭৯টি ইয়াবা বড়ি, একটি খেলনা পিস্তল ও দেশি তৈরি কুড়াল উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

র‍্যাবখুলনা বিভাগসন্ত্রাসীখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ীতে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

নালিতাবাড়ীতে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

সিলেট-ম্যানচেস্টারের ফ্লাইট চালু রাখার দাবিতে মঙ্গলবার ‘মার্চ ফর বিমান’

সিলেট-ম্যানচেস্টারের ফ্লাইট চালু রাখার দাবিতে মঙ্গলবার ‘মার্চ ফর বিমান’

ডাকসু ছিল মাদকের আড্ডা-বেশ্যাখানা: জামায়াত নেতা

ডাকসু ছিল মাদকের আড্ডা-বেশ্যাখানা: জামায়াত নেতা

খুলনায় ১৫ ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার

খুলনায় ১৫ ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার