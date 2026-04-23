শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ৫ মে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশের জন্য আগামী ৫ মে দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই দিন ধার্য করেন। এদিন অব্যাহতির আবেদনের ওপর শুনানি করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা।

এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করার পর তা আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে পলাতক থাকায় ১২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে শেখ হাসিনা মারণাস্ত্র ব্যবহার করে যেকোনো মূল্যে আন্দোলন দমনের নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য এ কে এম শামীম ওসমান তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই শামীম ওসমান তৎকালীন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে ফোন করে বলেন, ‘পুলিশ কিছু করতে পারছিল না, সাহায্য চাইছে, আমাকে হাতে অস্ত্র নিতে হইছে। আর অস্ত্র ছাড়া মুভ করা যাচ্ছে না।’

অভিযোগে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় শামীম ওসমানের নির্দেশনা ও উপস্থিতিতে তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, অয়ন ওসমানের শ্যালক আহমদ মিনহাজুল আবেদীন ভিকি, শামীম ওসমানের শ্যালক তানভির আহম্মেদ টিটু নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি চালান। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী পারভেজ, মাদ্রাসাশিক্ষার্থী কিশোর আদিল, গার্মেন্টসের কর্মী ইয়াসিন, বাসচালক আবুল হোসেন মিজি, গার্মেন্টসের কর্মী রাসেল রানা এবং ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপকে হত্যা করা হয়। সেই সঙ্গে অসংখ্য আন্দোলনকারীকে হত্যাচেষ্টার মাধ্যমে মারাত্মক জখম করা হয়।

হত্যাকাণ্ডনারায়ণগঞ্জআন্দোলনহত্যাওবায়দুল কাদেরআসাদুজ্জামান খান কামালনারায়ণগঞ্জ সদরশামীম ওসমানআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনশেখ হাসিনা
বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

