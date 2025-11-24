Ajker Patrika
ড. ইউনূসের সঙ্গে ওএইচসিএইচআর প্রধান হুমা খানের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশের বিদায়ী প্রধান হুমা খান। ছবি: প্রেস উইং
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশের বিদায়ী প্রধান হুমা খান। ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর), বাংলাদেশের প্রধান হুমা খান। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এ সময় তাঁরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বিশেষ করে বিচার, জবাবদিহি ও ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ও দেশের চলমান গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের জন্য এই সংকটপূর্ণ সময়ে হুমা খানের সেবার প্রশংসা করেন। বিশেষ করে, গত বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের স্বাধীন তদন্তের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

তাঁরা দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে গুম কমিশনের তদন্ত নিয়েও আলোচনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিজি সমন্বয়ক ও সরকারের সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ।

