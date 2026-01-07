Ajker Patrika
জাতীয়

সাবেক এমপি আলী আজম ও স্ত্রীর ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল। ছবি: সংগৃহীত
ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল ও তাঁর স্ত্রী ন্যাশনাল ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ প্রধান কর্মকর্তা জাহানারা ইয়াসমিনের আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

আজ সাবেক এমপি আলী আজম ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক পিয়াস পাল। সংস্থাটির সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আদালতে শুনানি করেন।

শুনানি শেষে আলী আজমের পাঁচটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১ কোটি ৩৯ লাখ ৮৮ হাজার ৩১৫ টাকা ও জাহানারা ইয়াসমিনের তিনটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫০ লাখ ৭৫ হাজার ৫২৯ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেন আদালত।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, আলী আজম ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে গত বছরের ৬ অক্টোবর দুদক মামলা করে। তদন্তকালে দুদক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারে, আসামিরা তাঁদের ব্যাংক হিসাবে থাকা অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ প্রয়োজন।

আলী আজমের বিরুদ্ধে করা মামলার অভিযোগে বলা হয়, তিনি জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ৯২ লাখ ৩৪ হাজার ৫৩১ টাকা মূল্যের সম্পদ ভোগদখলে রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজের ও প্রতিষ্ঠানের নামে পাঁচটি ব্যাংকের ৩৭টি হিসাবে ৫৩ কোটি ৭৯ লাখ ৩৪ হাজার ৫৮১ টাকার সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন।

জাহানারা ইয়াসমিনের মামলার অভিযোগে বলা হয়, তিনি জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৬ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৫৬৭ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে প্রমাণ মিলেছে। এ ছাড়া ছয়টি ব্যাংকের ৩৯টি হিসাবে ৬৬ কোটি ১১ লাখ ৫৮ হাজার ৮৭২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

উভয়ের বিরুদ্ধে দুদক ও মানি লন্ডারিং আইনে মামলাটি করা হয়।

বিষয়:

ভোলাএমপিআদালতদুদকব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান, যা থাকছে সফরসূচিতে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২০০ কোটি ডলারের তেল বেচবে ভেনেজুয়েলা, চুক্তি চূড়ান্ত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

সম্পর্কিত

হাদি হত্যা: প্রধান আসামি ফয়সালের সাড়ে ৬৫ লাখ টাকা অবরুদ্ধ

হাদি হত্যা: প্রধান আসামি ফয়সালের সাড়ে ৬৫ লাখ টাকা অবরুদ্ধ

স্ত্রী-মেয়েসহ সাবেক মেয়র আতিকুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রী-মেয়েসহ সাবেক মেয়র আতিকুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলকে

দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলকে

সাবেক এমপি আলী আজম ও স্ত্রীর ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক এমপি আলী আজম ও স্ত্রীর ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ