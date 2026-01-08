‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

ক্রীড়া ডেস্ক
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন—গত কয়েক দিনে এই বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে ‘টক অব দ্য টাউন।’ বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে এক মাসও বাকি নেই। টুর্নামেন্টের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আরও বেশি জটিলতা তৈরি হয়েছে।
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই।
মোস্তাফিজ ও বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে ভারতের এক সাংবাদিকের সঙ্গে ‘অ্যাশ কি বাত’ নামে এক অনুষ্ঠানে আলাপ-আলোচনা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যদি বাংলাদেশ দলের ভেন্যু বদলে যায়, সেটা দৃষ্টিকটু হবে বলে মনে করেন অশ্বিন। ৩৯ বছর বয়সী ভারতের এই তারকা স্পিনার বলেন, ‘বিসিবি এই ঘটনায় (মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া) প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আইসিসির কাছে চিঠি লিখেছে যে মোস্তাফিজ ভারতে যেতে পারবে না। তখন তাদের (বাংলাদেশ ক্রিকেট) কী হবে? বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো কি শ্রীলঙ্কায় নেওয়া যায়? তাতে পুরো সূচিতে পরিবর্তন আনতে হবে। তখন ব্যাপারটা আরও জটিল হবে। ক্রিকেটীয় দিক থেকে এটা তো দুর্ভাগ্যজনক। অন্যান্য দেশের নাগরিকেরা তখন ভাববেন কোথায় সফর করা যাবে আর কোথায় সফর করা যাবে না। সেক্ষেত্রে (বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন) সূচিতে জটিলতা তৈরি হবে।’
২০২৩ সালে ভারত এককভাবে আয়োজন করেছিল ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির সেই ইভেন্টে ১০ স্টেডিয়ামে হয়েছিল ৪৮ ম্যাচ। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৫৫ ম্যাচ ভাগ হয়ে গেছে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। সরাসরি না বললেও অশ্বিন যেন ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথাই মনে করে দিয়েছেন গতকালের আলাপ-আলোচনায়। ভারতের তারকা স্পিনার বলেন, ‘ভারতের পুরো বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজনের সামর্থ্য আছে। এত স্টেডিয়াম এখানে, ক্রিকেট অবকাঠামোও দারুণ। চাইলে তো বিশ্বের সবার ক্যাম্পের জন্য আমরা জায়গা করে দিতে পারি ও বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারি। যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরে যায়, সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। দেখি এখন কী হয়। তবে আমরা তো প্রশাসনিক লোক না।’
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে। তবে এবার রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনার ২০ দিনের মাথায় ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি মূলত এবার হয়েছেন মোস্তাফিজ। ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে এক আলাপ-আলোচনায় অশ্বিন বলেন, ‘আমি ক্রিকেটের ভক্ত। রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। কারণ, আমার কাছে পুরো তথ্য নেই। কী চলছে, স্পর্শকাতর বিষয়টাই বা কী, কিছুই জানি না। মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না। তবে একটা বিষয় তো বলবই। যা হয়েছে, সেটা যে কোনো ক্রিকেটারের জন্য হতাশাজনক।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার এই তিন ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল। এখন আইসিসি কী করে, সেটিই দেখার অপেক্ষা।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন—গত কয়েক দিনে এই বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে ‘টক অব দ্য টাউন।’ বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে এক মাসও বাকি নেই। টুর্নামেন্টের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আরও বেশি জটিলতা তৈরি হয়েছে।
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই।
মোস্তাফিজ ও বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে ভারতের এক সাংবাদিকের সঙ্গে ‘অ্যাশ কি বাত’ নামে এক অনুষ্ঠানে আলাপ-আলোচনা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যদি বাংলাদেশ দলের ভেন্যু বদলে যায়, সেটা দৃষ্টিকটু হবে বলে মনে করেন অশ্বিন। ৩৯ বছর বয়সী ভারতের এই তারকা স্পিনার বলেন, ‘বিসিবি এই ঘটনায় (মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া) প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আইসিসির কাছে চিঠি লিখেছে যে মোস্তাফিজ ভারতে যেতে পারবে না। তখন তাদের (বাংলাদেশ ক্রিকেট) কী হবে? বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো কি শ্রীলঙ্কায় নেওয়া যায়? তাতে পুরো সূচিতে পরিবর্তন আনতে হবে। তখন ব্যাপারটা আরও জটিল হবে। ক্রিকেটীয় দিক থেকে এটা তো দুর্ভাগ্যজনক। অন্যান্য দেশের নাগরিকেরা তখন ভাববেন কোথায় সফর করা যাবে আর কোথায় সফর করা যাবে না। সেক্ষেত্রে (বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন) সূচিতে জটিলতা তৈরি হবে।’
২০২৩ সালে ভারত এককভাবে আয়োজন করেছিল ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির সেই ইভেন্টে ১০ স্টেডিয়ামে হয়েছিল ৪৮ ম্যাচ। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৫৫ ম্যাচ ভাগ হয়ে গেছে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। সরাসরি না বললেও অশ্বিন যেন ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথাই মনে করে দিয়েছেন গতকালের আলাপ-আলোচনায়। ভারতের তারকা স্পিনার বলেন, ‘ভারতের পুরো বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজনের সামর্থ্য আছে। এত স্টেডিয়াম এখানে, ক্রিকেট অবকাঠামোও দারুণ। চাইলে তো বিশ্বের সবার ক্যাম্পের জন্য আমরা জায়গা করে দিতে পারি ও বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারি। যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরে যায়, সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। দেখি এখন কী হয়। তবে আমরা তো প্রশাসনিক লোক না।’
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে। তবে এবার রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনার ২০ দিনের মাথায় ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি মূলত এবার হয়েছেন মোস্তাফিজ। ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে এক আলাপ-আলোচনায় অশ্বিন বলেন, ‘আমি ক্রিকেটের ভক্ত। রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। কারণ, আমার কাছে পুরো তথ্য নেই। কী চলছে, স্পর্শকাতর বিষয়টাই বা কী, কিছুই জানি না। মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না। তবে একটা বিষয় তো বলবই। যা হয়েছে, সেটা যে কোনো ক্রিকেটারের জন্য হতাশাজনক।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার এই তিন ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল। এখন আইসিসি কী করে, সেটিই দেখার অপেক্ষা।
বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের পরিচিত মুখ এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তঃপ্রাণ সমর্থক মোহাম্মদ আতাউর রহমান আর নেই। ক্রীড়াঙ্গনে যাঁর পরিচিতি 'আতা ভাই' হিসেবে। গতকাল রাত ১১টায় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ( ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।৮ মিনিট আগে
নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নেমেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে সুপার ওভারে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছিল রাজশাহী। ঠিক এক সপ্তাহ পর আজ মাঠে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ।১ ঘণ্টা আগে
সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু টেস্টই খেলছেন নাঈম হাসান। তাও যে নিয়মিত সুযোগ পেয়েছেন, তা নয়। নামের পাশে ১৪ টেস্ট বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই স্পিনার জানালেন, সব খেলোয়াড়ের জীবন এক হয় না।২ ঘণ্টা আগে
‘হট টপিক’ নিয়ে হাস্যরসিকতাকে যেন আইসল্যান্ড ক্রিকেট অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। ক্রিকেটে তেমন একটা জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও তারা মজা করতে বাদ রাখেনি।৩ ঘণ্টা আগে