নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ভারত-পাকিস্তানসহ যেসব দেশ ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানাল ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতে এবার ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের ২৬টি দেশ ও সাতটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচন কমিশনপ্রধানদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে এ এম এম নাসির উদ্দিন কমিশন। এই ২৬ দেশ ও সাতটি সংস্থা থেকে মোট ৮৩ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ইসি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, এসব দেশ ও সংস্থা থেকে আগত বিদেশি পর্যবেক্ষকের আবাসন ও খাবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কমিশন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরতেই কমিশনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ইসির আমন্ত্রণ পাওয়া দেশের মধ্যে রয়েছে—প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রী গণেশ কুমার, পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিকান্দার সুলতান রাজা ও নেপালের রাম প্রসাদ ভান্ডারি।
অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে ভুটানের মিস ডিকি পেমা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), শ্রীলঙ্কার আর এম এ এল রত্নায়েকে (চেয়ারম্যান, নির্বাচন কমিশন), মালদ্বীপের মোহাম্মদ জাহিদ (প্রেসিডেন্ট, নির্বাচন কমিশন), থাইল্যান্ডের নারাং কলানওয়ারিন (চেয়ারম্যান), ইন্দোনেশিয়ার মোহাম্মদ আফিফুদ্দিন (চেয়ারম্যান), ফিলিপাইনের অ্যাটর্নি জর্জ এরউইন এম গার্সিয়া (প্রধান কর্মকর্তা), জাপানের ফুরুয়া মাসাতাকা (চেয়ার, সেন্ট্রাল ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল), দক্ষিণ কোরিয়ার রো তায়ে-আক (চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন)।
এ ছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে কানাডার চিফ ইলেকটোরাল স্টিফেন পেরাল্ট, ফ্রান্সের কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ফেরান্ড, রাশিয়ার চেয়ারপারসন মিসেস এলা আলেকজান্দ্রোভনা পামফিলোভা, অস্ট্রেলিয়ার জেফরি পোপ এপিএম (ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার), নিউজিল্যান্ডের কার্ল লে কুয়েন (চিফ ইলেকটোরাল অফিসার), তুরস্কের আহমেদ ইয়েনার (চেয়ারম্যান, সুপ্রিম ইলেকশন বোর্ড), জর্ডানের এইচ ই ইঞ্জিনিয়ার মুসা মায়তাহ (চেয়ারম্যান, বোর্ড অব কমিশনারস), নাইজেরিয়ার প্রফেসর জোশ ওজো আমুপিতান (চেয়ারম্যান), সাউথ আফ্রিকার সাই মামাবোলো (চিফ ইলেকটোরাল অফিসার)। এ ছাড়া কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, রোমানিয়া, মালয়েশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার নির্বাচন কমিশনপ্রধানদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে রয়েছে সার্ক মহাসচিব মো. গোলাম সারওয়ার, কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ে, ওআইসি মহাসচিব এইচ ই মিস্টার হিসেন ব্রাহিম তাহা, এনডিআইয়ের তামারা উইটেস (প্রেসিডেন্ট), আইআরআই প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল টুইনিং, আনফ্রেলর চেয়ারম্যান এইচ ই রোহানা এন হেতিয়ারাচ্চি এবং এ-ওয়েবের সেক্রেটারি এইচ ই ড. হার্নান পেনাগোস জিরাল্ডো।
