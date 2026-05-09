Ajker Patrika
রেসিপি

কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৭: ২৯
কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু
কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু

কাঁচা আম দিয়ে আচার তৈরি হয়। যাঁদের বাড়িতে আচার তৈরি হয় না কিন্তু প্রায়ই টক-ঝাল-মিষ্টি কিছু খেতে মন চায়, তাঁরা কী করবেন? সহজ উপায়ে নাড়ু তৈরি করে সংরক্ষণ করুন। যখন মন চাইবে, টপ করে মুখে পুরে নিন। আপনাদের জন্য কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ুর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

পূর্ণিমা ঠাকুরের ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ বই থেকে কয়েকটি রেসিপিপূর্ণিমা ঠাকুরের ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ বই থেকে কয়েকটি রেসিপি

উপকরণ

কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ১ কাপ, শুকনা মরিচ টালা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, সিরকা ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, আদাকুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কাঁচা আমের খোসা ফেলে কুচি করে কেটে নিন। লবণ মাখিয়ে ঢাকনা দিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। এবার আম থেকে লবণ-পানি বের করে নিন। তারপর কড়াইতে আম ও চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর শুকনা মরিচগুঁড়া, বিট লবণ, পাঁচফোড়ন, লবণ, সিরকা ও আদাকুচি দিয়ে ভালো করে নেড়ে শুকিয়ে নিন। এরপর সরিষার তেল হাতে মেখে ভাজা আম নাড়ুর আকার দিয়ে দিন। সব শেষে ইচ্ছে হলে চিনি টালা শুকনো মরিচগুঁড়া দিয়ে গড়িয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল টক-ঝাল-মিষ্টি আমের নাড়ু। এগুলো বয়ামে সংরক্ষণ করুন।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু

কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু

সম্পর্কে প্রতারণা মাঙ্কি ব্রাঞ্চিং: আপনি তার শিকার কি না, বুঝবেন যেভাবে

সম্পর্কে প্রতারণা মাঙ্কি ব্রাঞ্চিং: আপনি তার শিকার কি না, বুঝবেন যেভাবে

আজকের রাশিফল: সুন্দরী দেখে ঘাড় ঘোরালে নাক ফাটবে, ধারের টাকা ফেরত চাইলে বন্ধুত্ব শেষ

আজকের রাশিফল: সুন্দরী দেখে ঘাড় ঘোরালে নাক ফাটবে, ধারের টাকা ফেরত চাইলে বন্ধুত্ব শেষ

জীবনে আসলে কজন বন্ধু প্রয়োজন?

জীবনে আসলে কজন বন্ধু প্রয়োজন?