কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ু

কাঁচা আম দিয়ে আচার তৈরি হয়। যাঁদের বাড়িতে আচার তৈরি হয় না কিন্তু প্রায়ই টক-ঝাল-মিষ্টি কিছু খেতে মন চায়, তাঁরা কী করবেন? সহজ উপায়ে নাড়ু তৈরি করে সংরক্ষণ করুন। যখন মন চাইবে, টপ করে মুখে পুরে নিন। আপনাদের জন্য কাঁচা আমের টক-ঝাল-মিষ্টি নাড়ুর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ১ কাপ, শুকনা মরিচ টালা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, সিরকা ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, আদাকুচি ২ টেবিল চামচ।
কাঁচা আমের খোসা ফেলে কুচি করে কেটে নিন। লবণ মাখিয়ে ঢাকনা দিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। এবার আম থেকে লবণ-পানি বের করে নিন। তারপর কড়াইতে আম ও চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর শুকনা মরিচগুঁড়া, বিট লবণ, পাঁচফোড়ন, লবণ, সিরকা ও আদাকুচি দিয়ে ভালো করে নেড়ে শুকিয়ে নিন। এরপর সরিষার তেল হাতে মেখে ভাজা আম নাড়ুর আকার দিয়ে দিন। সব শেষে ইচ্ছে হলে চিনি টালা শুকনো মরিচগুঁড়া দিয়ে গড়িয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল টক-ঝাল-মিষ্টি আমের নাড়ু। এগুলো বয়ামে সংরক্ষণ করুন।
