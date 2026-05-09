আজকের রাশিফল: সুন্দরী দেখে ঘাড় ঘোরালে নাক ফাটবে, ধারের টাকা ফেরত চাইলে বন্ধুত্ব শেষ

মেষ
আজ আপনার মেজাজ থাকবে ফুটন্ত প্রেশার কুকারের মতো, যার সিটি যেকোনো সময় বাজতে পারে। অফিসে বসের সাধারণ কোনো প্রশ্নে ‘চাকরি ছেড়ে দেব’ টাইপ ভাব আনবেন না। মনে রাখবেন— মাসের মাঝপথে আপনার মানিব্যাগের যা কঙ্কালসার অবস্থা হয়, তাতে পদত্যাগ করলে পরের দিন থেকে ডাস্টবিনের বিড়ালও আপনার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে। আপনার সঙ্গী আজ মুভি দেখতে চাইলে ‘নেটফ্লিক্স আছে তো’ বলে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করুন, পকেট বাঁচবে। রাস্তায় হাঁটার সময় সুন্দরী বা সুদর্শন কেউ পাশ দিয়ে গেলে ঘাড় ঘোরাবেন না, নাকে চোট পাওয়ার প্রবল যোগ।
বৃষ
আপনার রাশিচক্রে আজ খাবারের প্রতি অদম্য আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পেটের ভেতরে আজ কোনো বিশ্ব সম্মেলন হবে। বাড়িতে সাধারণ ভাত-ডাল হলে পাড়ার বিরিয়ানির দোকানটিই আজ আপনার মঞ্জিল। তবে সাবধান! বৃহস্পতি আজ আপনার হজম শক্তির ওপর বিরূপ, তাই বেশি ফ্রি খাওয়ার সুযোগ পেলে লিভারের কথাটি অন্তত একবার ভাববেন। বন্ধুদের আড্ডায় আজ নিজেকে গরিব প্রমাণ করার চেষ্টা করুন, না হলে বিলটা আপনাকেই মেটাতে হবে। লটারির টিকিট কাটার চেয়ে আলমারির নিচে জমে থাকা ধুলোবালি ঝাড়ুন, হারিয়ে যাওয়া ১০ বা ২০ টাকার নোট পেলেও পেতে পারেন।
মিথুন
আজ আপনার ভেতর চাণক্য এবং আইনস্টাইন— উভয়েই ভর করবে। আপনার মনে হবে আপনিই পৃথিবীর শেষ বুদ্ধিজীবী। কথা বলার নেশায় আপনি এতটাই মশগুল থাকবেন যে, সামনের মানুষটি আপনার কথা শুনে ঘুমে ঢলে পড়লেও আপনি থামবেন না। ব্যাংকে লোনের জন্য যাওয়ার কথা ভাবলে আজ না যাওয়াই মঙ্গল, কারণ ম্যানেজার আজ আপনাকে দেখলেই সিস্টেম ‘হ্যাং’ করার বাহানা দেবে। নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে পাড়ার ‘জ্ঞানী’ আঙ্কেলদের কাছে যাবেন না, তারা ফ্রি-তে এমন জ্ঞান দেবে যে আপনার নিজের মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে যাবে। আজ ভুল করেও নিজের প্রাক্তনকে ফোন করে ‘কেমন আছ’ জিজ্ঞেস করবেন না।
কর্কট
আজ আপনি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল বা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। ইউটিউবে পুরোনো বিষাদময় গান শুনে চোখের পানি নিজেই মুছবেন এবং ভাববেন— জীবনটা কেন এমন হলো? পাড়া-প্রতিবেশীরা আজ আপনার নামে গসিপ করার জন্য ওত পেতে আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, আর আপনি তো সামান্য মানুষ! কাস্টমার আজ একটু বেশি পচাতে পারে, কিন্তু দাঁত কিড়মিড় না করে একটু হাসুন, অর্থভাগ্য খুলবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কারও পুরোনো ছবিতে ভুল করে লাভ রিয়্যাক্ট দেবেন না, কেলেঙ্কারি হতে পারে।
সিংহ
সিংহ রাশির আজ নিজেকে বনের রাজা মনে হতে পারে। আপনি ভাবছেন আপনি ঘরে ঢুকলেই সবাই হুজুর হুজুর করবে? ভুল ভাবছেন। এমনকি আপনার বাড়ির পোষা বিড়ালটাও আজ আপনার কমান্ড মানবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট থাকলেও দিন শেষে সেই একই কেরানি বা সাধারণ কর্মী। বেতন বাড়ানোর কথা বললে বসের হাসি শুনে আজ আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আয়নায় নিজেকে আজ অতিরিক্ত হ্যান্ডসাম বা বিউটিফুল মনে হতে পারে। এই খুশিতে ভুল করে দামি বিউটি পারলারে ঢুকে পকেট হালকা করবেন না। আজ আপনার কোনো গোপন ভক্ত আপনাকে দূর থেকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার সব কাজ নিখুঁতভাবে করার একটা বাতিক চাপবে। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে খাটের তলা থেকে আপনার সেই ক্লাস সেভেনের প্রেমপত্র বা কোনো পুরোনো রেজাল্ট শিট বেরিয়ে আসতে পারে, যা দেখে আপনি আধঘণ্টা গুম মেরে বসে থাকবেন। পার্টনার আজ আপনার খুঁত ধরতে ব্যস্ত থাকবে, তাকে দামি কফি বা চকলেট খাইয়ে মুখ বন্ধ রাখুন। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ ফোন থেকে আন-ইনস্টল করে দিন, না হলে মাসের শেষে মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে। ধার দেওয়া টাকা আজ ফেরত চাইলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব চিরতরে ঘুচে যেতে পারে।
তুলা
তুলা মানেই ব্যালেন্স। আজ আপনার সেই ব্যালেন্সের পরীক্ষা। একদিকে অফিসের ডেডলাইন, অন্যদিকে বাড়ির ফর্দ— আপনি যেন কোনো সার্কাসের দড়ির ওপরের খেলোয়াড়। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় গিয়ে খুব বেশি বড়াই করবেন না, কারণ কেউ একজন হঠাৎ করেই আপনার সেই পুরোনো ধারের কথা তুলে পাবলিকলি বেইজ্জত করতে পারে। আজ শরীর ঠিক থাকলেও মনটা একটু উড়ু-উড়ু করবে। জিমে যাওয়ার চেয়ে জিলাপি খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হবে। আয়না দেখে হাসার সময় চেক করুন দাঁতের ফাঁকে দুপুরের শাক লেগে আছে কি না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ভেতর ফেলুদা বা শার্লক হোমস জাগ্রত হবে। কে কেন ফোন ধরছে না, কে কেন আপনার স্ট্যাটাস দেখল না— এসব নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আপনার মাথা গরম হতে পারে। মনে রাখবেন, গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলালে আজ কপালে থাপ্পড় বা অন্তত ঝাড়ি পাওয়ার যোগ আছে। আজ প্রেমের চেয়ে যুদ্ধের আবহ তৈরি হতে পারে। ঝগড়া শুরু হলে সরাসরি হার মেনে নিন, শান্তি বজায় থাকবে। নিজের ফোনের পাসওয়ার্ডটা আজ একটু সাবধানে টাইপ করুন, কেউ নজর রাখছে।
ধনু
আজ আপনি ভীষণ অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়ে উঠবেন। মন চাইবে ব্যাগ গুছিয়ে হিমালয় চলে যেতে, কিন্তু শরীর বলবে— একটু সোফায় শুয়ে মোবাইলটা ঘাঁটলে মন্দ হয় না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি চানাচুরের মতো— চটজলদি ফুরিয়ে যাবে। আজ হুটহাট কেনাকাটা করার আগে ভাবুন, সেটা আপনার আদৌ প্রয়োজন কি না। বস আজ আপনার দিকে কড়া নজরে আছেন, তাই কাজ না করে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার অভিনয়টা অন্তত নিখুঁত করুন। ট্রাফিক পুলিশ আজ আপনার রাশিচক্রে শুভ নয়, তাই বাইক চালালে হেলমেট এবং পেপারস সঙ্গে রাখুন।
মকর
আজ কাজের চাপে আপনি নিজেকে রোবট ভাবতে পারেন। হাড়ের জয়েন্টগুলো থেকে হয়তো মটমট শব্দ হবে আজ। তবে চিন্তা নেই, আজ কোনো অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে সামান্য কিছু টাকা বা অন্তত এক কাপ চা-শিঙাড়া ফ্রি পাওয়ার যোগ আছে। উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও চেক করে নিন সেটা রি-গিফটেড কি না। মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন, নক্ষত্র বলছে আপনি আজ কুঁজো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখছেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ফোনে টাইপ করবেন না, অভিকর্ষ আজ আপনার শত্রু।
কুম্ভ
আজ মহাজাগতিক চিন্তায় বিভোর থাকবেন। হঠাৎ মনে হতে পারে এলিয়েনরা আপনার বন্ধু হতে চায়। পাড়ার যেকোনো ঝামেলায় নাক গলাতে যাবেন না, কারণ দায়টা শেষ পর্যন্ত আপনার ঘাড়েই আসবে। সৃজনশীল কিছু করার চেষ্টা করতে পারেন, তবে রান্নাঘরে লবণ আর চিনির বদলে ভুল করে উল্টোপাল্টা কিছু দিয়ে নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবেন না। লটারি লাগার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, তবে লটারি কাটার টাকাটা পকেটেই রাখলে অন্তত এক প্যাকেট বিস্কুট কেনা যাবে। আজ কোনো শত্রু আপনার প্রশংসা করতে পারে, ভেবে নিন সে নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে।
মীন
আজ আপনার অবস্থা ডাঙায় ওঠা মাছের মতো। প্রচুর রঙিন স্বপ্ন দেখবেন, কিন্তু বাস্তবতা বারবার ধাক্কা দেবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি খুবই চমৎকার, যদি তারা পড়াশোনার বদলে মোবাইল গেমিংয়ে সময় দেয় (যদিও গ্রহের দোষ দিলে বাবা-মা শুনবে না)। প্রিয়জন আজ অকারণে গাল ফুলিয়ে বসে থাকতে পারে, একটা মিষ্টি কথায় বরফ গলে পানি হবে। ভ্রমণে বাধা থাকলেও স্বপ্নে আজ আপনি সুইজারল্যান্ড ঘুরে আসতে পারেন। আজ কাউকে কোনো বড় প্রতিশ্রুতি দেবেন না, কারণ নিজেরই ঠিক-ঠিকানা নেই!
ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে আমাদের বন্ধুর সংখ্যা হয়তো হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমাদের হাই-হ্যালো হয়। কেউ অফিসের সহকর্মী, প্রতিবেশী কিংবা পুরোনো সহপাঠী। কিন্তু এই বিশাল তালিকার সবাই কি আসলে আমাদের বন্ধু? জীবনে আসলে কজন বন্ধু প্রয়োজন?২০ ঘণ্টা আগে
দিনভর কাজের চাপ, ভবিষ্যতের চিন্তা কিংবা দুশ্চিন্তা নিয়ে রাতে বিছানায় গেলেন। এপাশ-ওপাশ করছেন, কিন্তু ঘুম আসছে না। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে আর আপনার দুশ্চিন্তাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এ গল্প আমাদের অনেকের। আপনি কি জানেন, মানসিক চাপ আর ঘুম একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে? একে বলা হয় স্লিপ-স্ট্রেস...১ দিন আগে
উনিশ শতকের শেষের অংশে বাংলা সাহিত্যে পদচারণ করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের নায়িকাদের সাজসজ্জা আজও ফ্যাশনসচেতন নারীর কাছে অনুকরণীয়। ‘নষ্টনীড়ে’র চারুলতা, ‘ঘরে-বাইরে’র বিমলা, ‘নৌকাডুবি’র হেমনলিনী বা ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য খোঁপা বেঁধেছে নানান ঢংয়ে। কারও খোঁপার ঘূর্ণনে শোভা পেয়েছে সোনার কাঁটা...১ দিন আগে
আপনার এনার্জি লেভেল আজ থার্মোমিটার ফাটিয়ে বেরোনোর জোগাড়! কিন্তু মনে রাখবেন, সব জায়গায় এনার্জি দেখালে লোকে আপনাকে হিরো না ভেবে পাগল ভাবতে পারে। বসের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান, আপনার অতি-উৎসাহে বসের কফির কাপে যেন আপনার প্রজেক্ট ফাইল সাঁতার না কাটে।১ দিন আগে