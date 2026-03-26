রেসিপি

টুনা মাছের কাবাব

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
টুনা মাছের কাবাব
টুনা মাছের কাবাব

ঈদ শেষ হলেও বাড়িতে অতিথির আসা-যাওয়া আরও কয়েক দিন থাকবে। মাংস-পোলাও তো অনেক হলো; এবার তাদের জন্য তৈরি করুন টুনা মাছের কাবাব। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে কাবাব শুধু মাংসেরই হয়। টুনা মাছ দিয়েও তৈরি করা যায় টুনা মাছের কাবাব। আপনাদের জন্য এর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

টুনা মাছের ক্যান ২টি, মিহি পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতার কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ, ধনে, জিরা ও মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ করে, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, ময়দা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ করে, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

প্রণালি

সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে হাতের মুঠোর চাপে পছন্দ অনুযায়ী আকার দিয়ে নরমাল ফ্রিজে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ফ্রাই প্যানে সয়াবিন তেল গরম করে সেগুলো লালচে করে ভেজে তুললেই তৈরি হয়ে যাবে টুনা মাছের কাবাব।

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

টুনা মাছের কাবাব

নর্ত নদের তীরে সিংড়া বন

বেড়িয়ে আসুন হাতিয়া দ্বীপ

এশিয়ার সেরা ৫ ভ্রমণ গন্তব্য