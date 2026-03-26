রেসিপি
ঈদ শেষ হলেও বাড়িতে অতিথির আসা-যাওয়া আরও কয়েক দিন থাকবে। মাংস-পোলাও তো অনেক হলো; এবার তাদের জন্য তৈরি করুন টুনা মাছের কাবাব। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে কাবাব শুধু মাংসেরই হয়। টুনা মাছ দিয়েও তৈরি করা যায় টুনা মাছের কাবাব। আপনাদের জন্য এর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
টুনা মাছের ক্যান ২টি, মিহি পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতার কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ, ধনে, জিরা ও মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ করে, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, ময়দা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ করে, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে হাতের মুঠোর চাপে পছন্দ অনুযায়ী আকার দিয়ে নরমাল ফ্রিজে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ফ্রাই প্যানে সয়াবিন তেল গরম করে সেগুলো লালচে করে ভেজে তুললেই তৈরি হয়ে যাবে টুনা মাছের কাবাব।
আমাদের দেশে লাল মাটির পাহাড় নেই। ফলে ‘লাল পাহাড়ি দ্যাশে’ও যাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের নদের নাম আছে নর্ত, ইউনিয়নের নাম ভোগনগর আর গ্রামের নাম আছে সিংড়া। না, শিঙাড়া নয়, সিংড়া। এই নাম শুনে আমার এক বন্ধু বলেছিল, নাটোর থেকে সিংড়া দিনাজপুরে গেল কীভাবে? হ্যাঁ, সিংড়া নামে আমাদের দেশে একটি বন আছে, আর...৬ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। মেঘনা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠেছিল এই দ্বীপ। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫ অব্দের দিকে প্রথম মানুষের নজরে আসে। সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রকৃতির ভাঙাগড়ার খেলায়...৭ ঘণ্টা আগে
সৌন্দর্য কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে বাঁধা নেই। কখনো এটি ধরা দেয় পাহাড়ের বাঁকে, কখনো প্রাচীন মন্দিরের কারুকাজে। আবার কখনো গোধূলির আলোয় রঙিন হওয়া সমুদ্রসৈকতে এর দেখা মেলে। বিশ্বের সুন্দর ভ্রমণ গন্তব্যের তালিকায় এশিয়া মহাদেশের বৈচিত্র্যময় কিছু জায়গা পর্যটকদের মনে আলাদা দাগ কেটেছে।৮ ঘণ্টা আগে
চৈত্র মাসে অতটা তাপ বোঝা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে, এবার গরম পড়বে খুব। এপ্রিলে যাঁরা ভ্রমণ পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের সঙ্গে রাখতে হবে গরমের উপযোগী কিছু জিনিসপত্র। এতে ভ্রমণকালে স্বস্তি মিলবে অনেকটাই। পাহাড় বা সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলে অবশ্যই ব্যাগে সানস্ক্রিন রাখুন। এ ছাড়া অতিরিক্ত রোদ থেকে চোখ রক্ষায়...৯ ঘণ্টা আগে