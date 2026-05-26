গরুর মাংসের স্পেশাল বিরিয়ানি

রেসিপি
গরুর মাংস ২ কেজি, চাল ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ৪ কাপ, পোস্তদানাবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ৪ টেবিল চামচ, শাহি জিরা ১ চা-চামচ, কিশমিশ ২ টেবিল চামচ, আলুবোখারা ১০ থেকে ১২টি, দুধ ৪ টেবিল চামচ, মাওয়া ৪ টেবিল চামচ, মিঠা আতর ২ ফোঁটা, ঘি ১ কাপ বা তেল আধা কাপ, টক দই ১ কাপ, জাফরান সামান্য।
হাঁড়িতে তেল দিয়ে গরম করে পেঁয়াজকুচি দিন। পেঁয়াজ বাদামি হলে একটু পানি দিয়ে আদা, রসুন ও পেঁয়াজ একটু কষিয়ে নিন। কষানো মসলার তেল বের হলে মাংস দিয়ে দিন। পরে কাঁচা মরিচ, টক দই, বাদাম, পোস্তবাটা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানিতে গুঁড়া দুধ, লবণ, মিঠা আতর ও মসলা দিয়ে পানি ফুটে উঠলে ধুয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। বলক এলে দমে বসিয়ে দিন। সেই সময় ঘি দিয়ে ঢেকে দমে রাখুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। এরপর নামিয়ে নিন স্পেশাল গরুর মাংসের বিরিয়ানি।
