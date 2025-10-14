Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা

ফিচার ডেস্ক
ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

সাদামাটা, কিন্তু সুস্বাদু—দুপুরের খাবারে এমন কিছু কি রান্নার কথা ভাবছেন? তাহলে দেখে নিতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ভাগনা মাছ ৪টি, ঝিঙে ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া এবং ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে নিন। পরে মাছ, লবণ, হলুদ ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে মাছ সোনালি করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। পরে ঝিঙে দিয়ে রান্না করুন পানি ছাড়া। ঝিঙেতে যে ঝোল উঠবে, তাতে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ, জিরাগুঁড়া ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা।

বিষয়:

খাবারজীবনধারারেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ইরানের দিকে ‘বন্ধুত্বের হাত’ বাড়ালেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ঘুম নয় ব্যায়াম, বিয়ার নয় স্মুদি: স্বাস্থ্যকর জীবনে ঝুঁকছে জেন-জি প্রজন্ম

ঘুম নয় ব্যায়াম, বিয়ার নয় স্মুদি: স্বাস্থ্যকর জীবনে ঝুঁকছে জেন-জি প্রজন্ম

ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা

ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা

বিশ্বের জনবহুল মহানগরীর তালিকা প্রকাশ, ঢাকার অবস্থান কত

বিশ্বের জনবহুল মহানগরীর তালিকা প্রকাশ, ঢাকার অবস্থান কত

প্রয়োজন ছাড়া কেনাকাটা: ফ্যাশনে মনের অসুখ

প্রয়োজন ছাড়া কেনাকাটা: ফ্যাশনে মনের অসুখ