ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা

ফিচার ডেস্ক
সাদামাটা, কিন্তু সুস্বাদু—দুপুরের খাবারে এমন কিছু কি রান্নার কথা ভাবছেন? তাহলে দেখে নিতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ভাগনা মাছ ৪টি, ঝিঙে ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া এবং ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
মাছ কেটে ধুয়ে নিন। পরে মাছ, লবণ, হলুদ ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে মাছ সোনালি করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। পরে ঝিঙে দিয়ে রান্না করুন পানি ছাড়া। ঝিঙেতে যে ঝোল উঠবে, তাতে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ, জিরাগুঁড়া ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা।
সাদামাটা, কিন্তু সুস্বাদু—দুপুরের খাবারে এমন কিছু কি রান্নার কথা ভাবছেন? তাহলে দেখে নিতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ভাগনা মাছ ৪টি, ঝিঙে ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া এবং ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
মাছ কেটে ধুয়ে নিন। পরে মাছ, লবণ, হলুদ ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে মাছ সোনালি করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। পরে ঝিঙে দিয়ে রান্না করুন পানি ছাড়া। ঝিঙেতে যে ঝোল উঠবে, তাতে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ, জিরাগুঁড়া ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা।
কি প্রেমে, কি আন্দোলনে, জেন-জি প্রজন্মের উপস্থিতি সবখানে। ফলে ‘জেন-জি’ শব্দটি শুনলেই এখন এক দ্রোহী প্রজন্মের তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি চোখে ভাসে। কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রজন্মের তরুণদের কর্মকাণ্ড এমন ছবিই তৈরি করেছে আমাদের মনে।২২ মিনিট আগে
আমাদের এই পৃথিবী দ্রুত নগরায়ণের দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বজুড়ে শহরগুলো এখন জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। শহরগুলো কানায় কানায় ভরে উঠছে কোটি কোটি মানুষে। যারা একসঙ্গে জীবন যাপন করছে। ইউএন-ওয়ার্ল্ড হ্যাবিট্যাট ও অন্যান্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের জনবহুল...৫ ঘণ্টা আগে
কোনো কারণ ছাড়াই অনেকে শপিং মলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। বাজারে নতুন কী এল, সেগুলো দেখার আগ্রহ মানুষের বরাবরই। কিন্তু সেই প্রবণতার বাইরে এই ঘোরাঘুরির বড় কারণ, প্রয়োজন নেই, তবু হুট করে জামা, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি কিনে ফেলা।১ দিন আগে
ট্রাভেল ম্যাগাজিন ‘সিএন ট্রাভেলার’ সম্প্রতি ‘রিডার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’–এর ফল প্রকাশ করেছে। যেখানে পাঠকদের ভোটে নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বের বন্ধুবৎসল দেশগুলোর নাম। তবে এই তালিকায় ইউরোপীয় দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। সেগুলো আলাদাভাবে ‘ইউরোপের সবচেয়ে বন্ধুবৎসল দেশ’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইউরোপ..১ দিন আগে