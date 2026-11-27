শেষ সংগ্রহ দিয়ে বন্ধ হচ্ছে ৫০ বছরের পারিবারিক দোকান
জাপানের সাকাই শহর বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত এর নিখুঁত ছুরি তৈরির ঐতিহ্যের জন্য। প্রায় ৬০০ বছর ধরে এই শহরে জাপানি রান্নাঘরের ছুরি তৈরি ও বিক্রি হয়ে আসছে। সামুরাই তলোয়ার তৈরির প্রাচীন কৌশল থেকে অনুপ্রাণিত এই ছুরিগুলো যেমন ধারালো, তেমনি এর পেছনে লুকিয়ে আছে কারিগরদের বংশপরম্পরার শ্রম ও ভালোবাসা।
পারিবারিক দোকানের গল্প: ‘কুরোগানে’ ও কেনজি
সাকাই শহরের একই রাস্তায় গত ৫০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে কুরোগানে নামের একটি ছোট্ট পারিবারিক ছুরির দোকান। এই দোকানের পেছনের ঘরেই কেটেছে কেনজির শৈশব। সেখানে সব সময় সিডার কাঠ আর ইস্পাতের হালকা গন্ধ লেগে থাকত। পরিবারে খুব বেশি সচ্ছলতা না থাকলেও দোকানের দরজা কখনো বন্ধ হয়নি। কেনজির বাবা দোকানের কাউন্টার সামলাতেন এবং বাবার কাছ থেকে শেখা নিয়মে প্রতিটি ছুরি নিজে যাচাই করে দোকানে তুলতেন। অন্যদিকে, তাঁর মা প্রতিটি অর্ডারের ছুরি শাণ দিতেন, কাপড়ে মুড়িয়ে দিতেন ও পুরোনো খাতায় ক্রেতাদের নাম লিখে রাখতেন। অক্ষরজ্ঞান হওয়ার আগেই কেনজি ছুরির ওজন আর শাণ দেওয়ার পাথরে ব্লেড ঘষার ছন্দ চিনে ফেলেছিলেন। ১৬ বছর বয়সে প্রথমবার একা কাউন্টার সামলাতে গিয়ে তিনি এক নারীকে তাঁর প্রথম শেফ নাইফ বেছে নিতে সাহায্য করেন। এক বছর পর সেই নারী ফিরে এসে জানিয়েছিলেন, সেটিই তখনো তাঁর রান্নাঘরের সবচেয়ে ধারালো ছুরি।
কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী দোকানগুলো
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাকাই শহরের দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকে। বড় করপোরেট চেইন ও অনলাইন স্টোরগুলো কারখানায় তৈরি সস্তা ছুরি হাজারে হাজারে বিক্রি শুরু করলে একে একে বন্ধ হয়ে যায় পুরোনো পারিবারিক দোকানগুলো। সরবরাহকারীরা কেনজিকে সস্তা ব্লেড রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, এমনকি ক্রেতারা দোকানের নাম কিনে নেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মানের সঙ্গে আপস করতে চাননি কেনজি। তাই দুবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও একাই তিনি অর্ধশতাব্দী ধরে দোকানটি টিকিয়ে রেখেছেন। তবে কাউন্টারের পেছনে ৫০ বছরের বেশি সময় কাটানোর পর এবার কেনজি নিজেই অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাণহীন কোনো বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডের হাতে বাবার গড়া প্রতিষ্ঠানের নাম তুলে না দিয়ে নিজের শর্তে ও সম্মান বজায় রেখে আগামী ৩১ ডিসেম্বর দোকানটি চিরতরে বন্ধ করে দিচ্ছেন তিনি। বিদায়বেলায় ক্রেতাদের জন্য তিনি সাজিয়েছেন দোকানের শেষ ছুরির সংগ্রহ।
ফিরে আসা ক্রেতাদের স্মৃতি
কেনজি হয়তো শেষ পর্যন্ত দোকান বন্ধ করে দিতে পারেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়লে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ক্রেতারা ফিরে আসতে শুরু করেন, কোনো অভিযোগ নিয়ে নয়। তাঁরা আসেন স্মৃতি ও গল্প নিয়ে। একজন শেফ তাঁর পনেরো বছর ধরে ব্যবহার করা ছুরিটি নিয়ে আসেন। এক নারী জানান, তাঁর মায়ের দেওয়া ছুরির সেটটি তাঁর প্রথম সংসার হয়ে এখন তাঁর মেয়ের কাছেও পৌঁছে গেছে। এই ভালোবাসা ও স্মৃতিগুলো কেনজিকে আরও যত্নবান করে তোলে। পরের সংগ্রহের জন্য তিনি আরও ভালো স্টিল, আরও নিখুঁত ধার ও হাতে নিলেই ভারসাম্য বোঝা যায়—এমন ছুরি বেছে নেন। ক্রেতারা ফিরে এসেছিলেন কারণ ছুরিগুলো কাজে লেগেছিল। আর মানুষেরা সেই ছুরি ও মানুষটির কথা মনে রেখেছিল।
শেষ সংগ্রহের বিদায়
কেনজি এখনো দোকানের নাম বিক্রি করে দিতে পারতেন। কিন্তু বাবার ফিরিয়ে দেওয়া প্রস্তাবগুলো, বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরোনো দোকানগুলো ও কুরোগানে কীভাবে প্রাণহীন একটি লেবেলে পরিণত হতে বসেছিল, সেই মুহূর্তগুলো তাঁর মনে আছে। তাই তিনি নিজেই যত্ন নিয়ে দোকানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একটি চূড়ান্ত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর দোকানটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে আর এগুলোই হবে দোকানের শেষ ছুরি। প্রতিটি ছুরিতে রয়ে গেছে বাবার ভালো স্টিল চেনার চোখ, মায়ের হাতের লেখা ও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের এক অবিচল দরজার গল্প।
সূত্র: কুরোগানে নাইফস