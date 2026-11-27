আজকের রাশিফল: সন্ধ্যাবেলায় সুখবর আসবে, গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আজ সকাল থেকেই মেজাজ থাকবে ঢাকার ট্রাফিক জ্যামের মতো থমথমে, তবে দুপুরের পর তা মেট্রোরেলের গতিতে এগোতে শুরু করবে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বলছে, আজ আপনার পকেটের অবস্থা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মতোই টানটান থাকতে পারে, তাই অযথা অনলাইনে ‘অ্যাড টু কার্ট’ করা থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বস আজ বিশ্ব অর্থনীতির মতোই অনিশ্চিত আচরণ করতে পারেন, তাই তাঁর সামনে খুব বেশি স্মার্টগিরি না দেখিয়ে চুপচাপ কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর; সঙ্গীকে নিয়ে কোনো নামীদামি রেস্তোরাঁয় না গিয়ে রাস্তার পাশের ফুচকা বা চটপটি খাওয়ালে পকেট ও সম্পর্ক—দুটোই বাঁচবে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ আরামদায়ক কাটবে, অনেকটা শীতের সকালে লেপের নিচে লুকিয়ে থাকার মতো। বাজারে নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির মতো আজ আপনার আত্মবিশ্বাসও আকাশচুম্বী থাকবে, তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে পা দিয়ে কেউ যেন আপনার মানিব্যাগে থাবা না বসায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির উত্তাপের মতোই আজ আপনার পরিবারে পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে মৃদু তর্কবিতর্ক হতে পারে, তবে এক কাপ গরম চা সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা শেয়ারবাজারের চেয়ে আজ নিজের পেটের পেছনে বিনিয়োগ করাই সবচেয়ে লাভজনক হবে।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতকেরা আজ এতটাই কথা বলবেন যে আশপাশের মানুষ আপনাকে কোনো টক শোর আলোচক ভেবে ভুল করতে পারে। আপনার বুদ্ধি আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের চেয়েও দ্রুত কাজ করবে, যা দিয়ে আপনি অফিসের যেকোনো জটিল সমস্যা নিমেষেই সমাধান করে ফেলবেন। তবে সাবধান, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো গুজব বা ভাইরাল ট্রেন্ডে গা ভাসাতে গিয়ে নিজের সম্মান খোয়াবেন না। অর্থনৈতিকভাবে দিনটি মিশ্র; হাতে কিছু টাকা এলেও তা ব্যাংক ঋণের সুদের হারের মতো দ্রুতগতিতে খরচ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের মন আজ শরতের আকাশের মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাবে, কখনো মেঘলা তো কখনো ঝলমলে রোদ। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের মতোই আজ আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু বড়সড় সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষ করে আপনার আলসেমি দূর করার ক্ষেত্রে। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে, যার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে আপনি ভুলেই যাবেন যে বাসায় ফিরে বাজারের ব্যাগ হাতে নিতে হবে। আবেগের বশে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। কারণ, সেই টাকা ফেরত পাওয়া আর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রায় একই রকম কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির জাতকেরা আজ বনের রাজার মতোই দাপটের সঙ্গে দিনটি পার করবেন, যদিও ভেতরে ভেতরে মূল্যস্ফীতির চাপে কিছুটা ভীত থাকতে পারেন। অফিসে বা ব্যবসায় আজ আপনার নেতৃত্বগুণ সবার নজরে আসবে, তবে সহকর্মীদের সঙ্গে এমন আচরণ করবেন না যেন আপনিই একমাত্র সবজান্তা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যেমন অসময়ে বৃষ্টি নামে, তেমনি আজ আপনার জীবনেও অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু বাড়তি খরচ এসে হাজির হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ইগোকে দূরে সরিয়ে রাখুন, নইলে সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির মতো অকার্যকর হয়ে পড়বে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশির জাতকদের খুঁতখুঁতে স্বভাব আজ চরমে পৌঁছাবে, এমনকি চায়ের কাপে চিনি কম হলেও আপনি সেটিকে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র বলে সন্দেহ করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে আপনার নিখুঁত পরিকল্পনা আজ প্রশংসিত হবে, তবে সবকিছু পারফেক্ট করতে গিয়ে নিজের মানসিক শান্তিকে বিসর্জন দেবেন না। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের মতোই আজ আপনার মাসিক বাজেটেও কিছুটা কাটছাঁট করার প্রয়োজন হতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় কোনো সুখবর পেতে পারেন, যা আপনার সারা দিনের ক্লান্তি দূর করে মুখে হাসি ফোটাবে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতকেরা আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে রীতিমতো সার্কাসের দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার অনুভূতি পাবেন। একদিকে অফিসের কাজের চাপ, অন্যদিকে সংসারের ফর্দ—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে আপনি নিজেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য মনে করতে পারেন। সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের প্রতি আজ আপনার ঝোঁক বাড়বে, তবে ব্র্যান্ডের পোশাক কিনতে গিয়ে যেন মাসের শেষে ধারকর্জ করতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। সঙ্গীর সঙ্গে মতের অমিল হলে কূটনৈতিক চালে পরিস্থিতি সামাল দিন, সরাসরি যুদ্ধে যাবেন না।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের রহস্যময় আচরণ আজ আশপাশের মানুষকে গোয়েন্দা বানিয়ে ছাড়বে। আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ এতটাই প্রখর থাকবে যে কে আপনার পেছনে লাগছে আর কে সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী, তা আপনি রাডারের মতো ধরে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে গোপন কোনো শত্রু আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে তারা পরাজিত হবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন, নইলে হ্যাকারদের খপ্পরে পড়ে কপাল চাপড়াতে হতে পারে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি ভ্রমণ ও অ্যাডভেঞ্চারের, অন্তত গুগল ম্যাপে নতুন কোনো জায়গা খুঁজে বের করার মাধ্যমে হলেও তা পূরণ হবে। বিশ্বজুড়ে চলা অস্থিরতার মাঝেও আপনি থাকবেন ফুরফুরে মেজাজে, যেন কোনো কিছুই আপনাকে স্পর্শ করতে পারছে না। উচ্চশিক্ষা বা বিদেশযাত্রার পরিকল্পনা থাকলে আজ সে বিষয়ে ইতিবাচক কোনো তথ্য পেতে পারেন। তবে মুখ ফসকে এমন কোনো সত্যি কথা বলে ফেলবেন না, যা শুনে আপনার কাছের মানুষজন আপনার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
মকর রাশির জাতকেরা আজ কাজের প্রতি এতটাই নিবেদিত থাকবেন যে আশপাশের মানুষ আপনাকে রোবট ভেবে বসতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ হাতেনাতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির আশা এখনই না করে কাজে মন দেওয়াই শ্রেয়। দেশের ব্যাংকিং খাতের মতোই আজ আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হতে পারে, বিশেষ করে কোনো সরকারি বা দাপ্তরিক কাজে গেলে। দিনের শেষে শরীর ও মনকে একটু বিশ্রাম দিন, নইলে অতিরিক্ত চাপে আপনার সিস্টেম হ্যাং হয়ে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ রাশির জাতকদের মাথায় আজ এমন সব উদ্ভট ও সৃজনশীল আইডিয়া ঘুরপাক খাবে, যা শুনে সাধারণ মানুষ আপনাকে পাগল ভাবলেও ভবিষ্যতে তা যুগান্তকারী হতে পারে। প্রযুক্তির নতুন কোনো গ্যাজেট বা অ্যাপের প্রতি আজ আপনার বিশেষ আগ্রহ তৈরি হবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে বা আড্ডায় আজ আপনিই থাকবেন মধ্যমণি, যেখানে দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা—সব বিষয়েই আপনি বিশারদের মতো মতামত দেবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি ভালো, পুরোনো কোনো পাওনা টাকা আজ আদায় হয়ে যেতে পারে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ কল্পনার রাজ্যে এতটাই ডুবে থাকবেন যে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রাখতে গিয়ে হোঁচট খেতে পারেন। আপনার দয়ালু স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কেউ আজ আপনার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারে, তাই কাউকে ‘না’ বলতে শিখুন। শিল্প, সাহিত্য বা সংগীতের প্রতি আজ আপনার টান বাড়বে, যা আপনাকে প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির চিন্তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দেবে। রাতের বেলায় অতিরিক্ত চিন্তা না করে শান্তিতে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। কারণ, আগামীকাল আবার নতুন করে জীবনযুদ্ধে নামতে হবে।