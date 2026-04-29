বজ্রপাত হলে দুর্ঘটনা এড়াতে যা করবেন

গত রোববার অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল বজ্রপাতে সারা দেশে মারা গেছেন ১৪ জন। পরদিনই একই কারণে সারা দেশে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। কালবৈশাখীর মৌসুম, অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসেই বজ্রপাত তুলনামূলক বেশি হয়। এ ছাড়া জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন সময় বজ্রসহ ঝড় হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই বজ্রপাতে দেশে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই প্রাণহানি কমাতে বজ্রপাত হলে দুর্ঘটনা এড়াতে যা করবেন, তা জানা থাকতে হবে।
২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে বজ্রপাতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৭৪৬ জনের। দেশের ইতিহাসে এক দিনে বজ্রপাতে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্যে ২০২১ সালের আগস্টে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৭ জনের প্রাণহানি উল্লেখযোগ্য। পরিসংখ্যান বলছে, গত এক দশকে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা দেশের মোট প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মৃত্যুর এক-তৃতীয়াংশের বেশি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বজ্রপাত বাড়ার অন্যতম কারণ। মোবাইল ফোনের টাওয়ারের চার্জ, বায়ুদূষণ এবং নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট তাপ নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া বড় গাছ কেটে ফেলার ফলেও ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় থাকার কারণে মূলত দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। বিশেষ করে কৃষক, জেলে বা মাঠে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষ বাইরে থাকা অবস্থায় ঝড়ের কবলে পড়লে দুর্ঘটনার শিকার হন। এ ছাড়া নিরাপদ আশ্রয় এবং সচেতনতার অভাব এই ঝুঁকির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত।
বজ্রপাতের সময় করণীয় কী, তা জেনে রাখলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।
আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে বাইরে বের না হওয়াই ভালো। একান্তই বের হতে হলে রাবারের জুতা পরে বের হতে পারেন। এ ছাড়া যা করবেন—
