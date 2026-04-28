চার্জিং কেব্ল দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া এখনকার জীবনের এক বিরক্তিকর সমস্যা। বর্তমানে আমরা ১০০ থেকে ২৪০ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। আগের সেই সাধারণ কেব্ল এখন আর নেই। এটি একটি জটিল ইলেকট্রনিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া বা মেরিল্যান্ডের গবেষণাগার থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যবহারকারী—সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, কেব্ল নষ্ট হওয়ার পেছনে উৎপাদনের ত্রুটির চেয়ে আমাদের ব্যবহারিক অভ্যাসই ৯০ শতাংশ দায়ী।
কানেক্টরের বদলে কেব্ল ধরে টানা
আমাদের সাধারণ এবং ক্ষতিকর অভ্যাস হলো, চার্জার খোলার সময় মূল তারটি ধরে জোরে টান দেওয়া। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড লাইফ সাইকেল ইঞ্জিনিয়ারিং জানিয়েছে, এতে কেব্ল ও প্লাগের সংযোগস্থলের অভ্যন্তরীণ ঝালাই বা শোল্ডার জয়েন্টে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে বাইরে থেকে কেব্লটি অক্ষত মনে হলেও ভেতরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চার্জিংয়ে সমস্যা হয়ে যায়। এই সমস্যা এড়াতে সব সময় প্লাগের শক্ত মাথা বা কানেক্টর ধরে চার্জার আনপ্লাগ করতে হবে।
তীব্র কোণে বাঁকানো
অনেকে বিছানায় শুয়ে মোবাইল ফোন চার্জে দিয়ে ব্যবহার করেন। এর ফলে কানেক্টরের ঠিক নিচের অংশে তারটি তীব্র কোণে বেঁকে থাকে। ধাতব বিজ্ঞানের ভাষায়, একে মেটাল ফ্যাটিগ বলা হয়। একটি পেপার ক্লিপ যেমন বারবার একই জায়গায় বাঁকালে ভেঙে যায়, কেবলের ভেতরের সূক্ষ্ম তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তারগুলোও ঠিক সেভাবেই ছিঁড়ে যায়। গাড়ির কাপ-হোল্ডারে মোবাইল ফোন উল্টো করে রাখেন অনেকে। এতে মোবাইল ফোনের পুরো ওজন কেবলের ওপর পড়ে; সেটিও সমান ক্ষতিকর। এ জন্য মোবাইল ফোন চার্জে থাকা অবস্থায় এমনভাবে রাখুন, যাতে সংযোগস্থলে কোনো চাপ না পড়ে। প্রয়োজনে লম্বা তার ব্যবহার করুন।
তাপমাত্রা ও পরিবেশের প্রভাব
চরম তাপ এবং আর্দ্রতা কেবলের বাইরের আবরণ বা ইনসুলেশন নষ্ট করে দেয়। প্রচণ্ড রোদে গাড়ির ভেতর কেব্ল ফেলে রাখা বা উচ্চ ক্ষমতার চার্জিংয়ের সময় উৎপন্ন তাপ তারের প্লাস্টিক স্তরকে ভঙ্গুর করে ফেলে। আবার ধুলোবালি ও ঘাম কানেক্টরের পিনগুলোতে মরিচা তৈরি করে। এটি বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধা দেয় এবং স্পার্কিংয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। কেব্ল সব সময় শুকনো জায়গায় রাখুন এবং কানেক্টরটি মাঝে মাঝে মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করুন।
নিম্নমানের চার্জার ব্যবহার
সস্তা বা আন-সার্টিফায়েড অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করলে ভোল্টেজ ওঠানামা করে। ফাস্ট চার্জিং কেবলে থাকা বিশেষ চিপ এই অস্থিতিশীল বিদ্যুৎপ্রবাহের কারণে পুড়ে যেতে পারে। এতে তারটি ভালো থাকলেও সেটি আর প্রয়োজনীয় পাওয়ার ডেলিভারি দিতে পারে না। তাই সব সময় সার্টিফায়েড এবং প্রোটোকল-সামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জার ব্যবহার করুন।
কেব্ল প্যাঁচানোর ভুল ধারণা
আমরা অনেকে ভাবি, কেব্ল শক্ত করে গোল করে না পেঁচালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ছোট চার্জিং কেবলের ক্ষেত্রে প্যাঁচানোর পদ্ধতির চেয়ে বড় বিষয় হলো তারের মাথায় বা কানেক্টরে চাপ না দেওয়া। আপনি যেভাবে খুশি প্যাঁচাতে পারেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যেন কোনো জয়েন্টে তীব্র টান না পড়ে।
টেকসই কেব্ল কিনবেন যেভাবে
বাজার থেকে কেব্ল কেনার সময় এর দাম না দেখে তিনটি কারিগরি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
সাধারণ প্লাস্টিক আবরণের চেয়ে নাইলন ব্রেইডেড, লিকুইড সিলিকন বা কেভলার রিইনফোর্সড কেব্ল অনেক বেশি টেকসই হয়। এগুলো উচ্চ তাপমাত্রা সহনীয় এবং সহজে ছিঁড়ে যায় না।
কেব্ল এবং প্লাগের সংযোগস্থলে যে রাবারের অংশ থাকে, সেটি দীর্ঘ কি না দেখে নিন। বর্ধিত এসআর ডিজাইন চাপ সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। ফলে ১০ হাজার বারের বেশি বাঁকালেও তার ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।
হাই-ওয়াট চার্জিংয়ের জন্য অবশ্যই ই-মার্কার চিপযুক্ত কেব্ল বেছে নিন, যা নিরাপদ পাওয়ার নেগোসিয়েশন নিশ্চিত করে।
শুধু দামি কেব্ল কেনাই যথেষ্ট নয়, এর সঠিক ব্যবহার এর দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি যেমন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে পারেন, তেমনি ইলেকট্রনিক বর্জ্য কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারেন।
সূত্র: বিবিসি
