‎গুলশানে বিদেশি নারীর মরদেহ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর ‎গুলশান থেকে এক বিদেশি নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে তাঁকে গুলশান-২ নম্বরের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে মৃত অবস্থায় নেওয়া হয়।

‎ঘটনার বিষয়ে ডিএমপির গুলশান জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে এক বিদেশি নারীর মরদেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। নিহতের শরীরে আঘাতের দাগ রয়েছে। এটা পড়ে গিয়ে হয়েছে নাকি পেটানোর দাগ, তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান সহকারী পুলিশ কমিশনার। ‎

নিহত ওই নারী বারিধারার পার্ক রোডের একটি বাসায় থাকতেন। তিনি কোন দেশের নাগরিক তাৎক্ষণিকভাবে তা জানাতে পারেনি পুলিশ।

